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Manfrotto HI HAT алюминиевый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto HI HAT алюминиевый штатив для фото- и видеокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-2602

Manfrotto HI HAT – алюминиевый видеоштатив. Модель с максимальной нагрузкой в 20 кг, имеет возможность установки центральных колонн: 500BALLSH и 520BALLSH.

Описание

Характеристики:

  • в сложенном состоянии, см – 20,5
  • максимальная высота, см – 19,5
  • минимальная высота, см – 14,0
  • максимальный вес, кг – 20
  • чашечное основание, см – 75
  • пузырьковый уровень – нет
  • материал – алюминий черного цвета

Комплектация

    

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