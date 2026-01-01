Manfrotto HI HAT алюминиевый штатив для фото- и видеокамеры

Характеристики:
- в сложенном состоянии, см – 20,5
- максимальная высота, см – 19,5
- минимальная высота, см – 14,0
- максимальный вес, кг – 20
- чашечное основание, см – 75
- пузырьковый уровень – нет
- материал – алюминий черного цвета
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto HI HAT – алюминиевый видеоштатив. Модель с максимальной нагрузкой в 20 кг, имеет возможность установки центральных колонн: 500BALLSH и 520BALLSH.
Характеристики:
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