images
images
images
FeiyuTech мини-штатив
FeiyuTech мини-штатив
FeiyuTech мини-штатив

FeiyuTech мини-штатив

FeiyuTech
Артикул: DAN-3289

Мини-штатив Feiyu.

Компактный и удобный мини-штатив предназначен для стабилизаторов Feiyu - А1000, А2000, WG2, G5. Изготовлен из пластика, имеет резьбу 1/4".

Описание

Созданный специально для съемок с экшн-камерой, с высотой 4,2 см в разложенном виде, в сложенном состоянии штатив представляет собой удобную ручку высотой 7,8 см. Этот практичный штатив весит всего 45 грамм, имеет компактные размеры и легко поместится в сумке или рюкзаке, не занимая при этом много места.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant R2-80SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 80 см
Арт. NVF-7312
Fotokvant R2-80SW светоотражатель 2 в 1 белый-серебро диаметром 80 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant R2-80SW – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 белый-серебро.

Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.

1 150 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Арт. NVF-8606
Fotokvant FLH-36 винт-адаптер для штатива 1/4 и 1/4 дюйма мама-мама
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 18 ч

Винт-адаптер 1/4 и 1/4 дюйма Fotokvant FLH-36 для штатива.

Винт-адаптер "мама-мама" предназначен для установки фото- видео оборудования на штатив. Длина - 17 мм. Диаметр - 20 мм. Изготовлен из металла. 

-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Арт. DAN-3282
Fotokvant TM-CL01 штатив-трансформер для телефона настольный
Наличие
более 10 шт

Штатив-трансформер Fotokvant TM-CL01 для телефона, настольный. Штатив-трансформер с держателем для смартфона. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.

780 ₽
В корзину

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Выставка фото- и видеооборудования. Photo &amp; Imaging Expo в Шанхае
Выставка фото- и видеооборудования. Photo & Imaging Expo в Шанхае
Как стать моделью размера &quot;плюс&quot;?
Как стать моделью размера "плюс"?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.