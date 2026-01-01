FeiyuTech мини-штатив

Описание

Созданный специально для съемок с экшн-камерой, с высотой 4,2 см в разложенном виде, в сложенном состоянии штатив представляет собой удобную ручку высотой 7,8 см. Этот практичный штатив весит всего 45 грамм, имеет компактные размеры и легко поместится в сумке или рюкзаке, не занимая при этом много места.