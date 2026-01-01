FeiyuTech мини-штатив

Созданный специально для съемок с экшн-камерой, с высотой 4,2 см в разложенном виде, в сложенном состоянии штатив представляет собой удобную ручку высотой 7,8 см. Этот практичный штатив весит всего 45 грамм, имеет компактные размеры и легко поместится в сумке или рюкзаке, не занимая при этом много места.
Fotokvant R2-80SW – круглый двухсторонний светоотражатель 2 в 1 белый-серебро.
Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 80. Вес - 0,5 кг.