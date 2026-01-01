Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив

Компактный штатив Falcon Eyes LifePOD mini PRO с гибкой штангой для установки дополнительного оборудования. Штатив удобен в хранении, в транспортировке, позволяет установить телефон, небольшую камеру, микрофон и т.д.
Характеристики:
- Максимальная нагрузка на штатив до 5 кг.
- Максимальная нагрузка на шаровую головку до 2 кг.
- Максимальная высота 12.5 см.
- Минимальна высота 5 см.
- Резьба на площадке под камеру 1/4"
- Длина в сложенном виде 15 см.
Комплектация:
- Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO
- Держатель смартфона
- Шаровая миниголовка
- Штанга гибкая