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Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив
Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив
Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив
Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив
Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив

Falcon Eyes LifePOD mini PRO настольный штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8683

Falcon Eyes LifePOD mini PRO натольный штатив с гибкой штангой для установки дополнительного оборудования с нагрузкой до 5 кг.

Описание

Компактный штатив Falcon Eyes LifePOD mini PRO с гибкой штангой для установки дополнительного оборудования. Штатив удобен в хранении, в транспортировке, позволяет установить телефон, небольшую камеру, микрофон и т.д.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка на штатив до 5 кг.
  • Максимальная нагрузка на шаровую головку до 2 кг.
  • Максимальная высота 12.5 см.
  • Минимальна высота 5 см.
  • Резьба на площадке под камеру 1/4"
  • Длина в сложенном виде 15 см.



Комплектация:

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini PRO
  • Держатель смартфона
  • Шаровая миниголовка
  • Штанга гибкая

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Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
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