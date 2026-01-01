Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Настольный штатив-тренога Falcon Eyes LifePOD mini PRO имеет съемную шаровую головку. Предназначен для установки небольшого оборудования весом до 3 кг. И имеющим резьбу 1/4.
Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150
Площадка для камеры наклоняется на 90˚, для этого штатив оборудован специальным пазом.
Диаметр площадки 30 мм.
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