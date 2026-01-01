Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров

Артикул: DAN-8682

Настольный штатив-тренога Falcon Eyes LifePOD mini PRO имеет съемную шаровую головку. Предназначен для установки небольшого оборудования весом до 3 кг. И имеющим резьбу 1/4.

Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150

Площадка для камеры наклоняется на 90˚, для этого штатив оборудован специальным пазом.

Диаметр площадки 30 мм.