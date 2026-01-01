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Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров
Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров
Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров
Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров

Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8682

Настольный штатив-тренога Falcon Eyes LifePOD mini PRO имеет съемную шаровую головку. Предназначен для установки небольшого оборудования весом до 3 кг. И имеющим резьбу 1/4.
Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150
Площадка для камеры наклоняется на 90˚, для этого штатив оборудован специальным пазом.
Диаметр площадки 30 мм.

Описание

Falcon Eyes LifePOD mini натольный штатив без адаптеров

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Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
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