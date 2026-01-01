Falcon Eyes LifePOD mini-2 штатив настольный

Описание

Штатив-тренога со съемной шаровой головкой предназначен для установки смартфонов, экшн-камер, компактных видеокамер или беззеркальных камер весом до 3 кг. Штатив сочетает в себе быстроту и легкость установки любого оборудования за счет новой конструкции площадки, а пузырьковый уровень позволит установить это оборудование в горизонтальной плоскости. Резиновые накладки на концах ножек не позволят штативу скользить по столу и защитят его поверхность от царапин. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.

В комплекте со штативом предусмотрены два адаптера, для крепления смартфонов и экшн-камер GoPro.

Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной до 80 мм. На корпусе адаптера есть две закладные металлические гайки с резьбой 1/4" для установки на любой штатив.

Адаптер для экшн-камеры позволяет установить любую камеру GoPro на штатив или на шаровую голову.

Характеристики: