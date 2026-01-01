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Falcon Eyes LifePOD mini-2 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD mini-2 штатив настольный

Falcon Eyes LifePOD mini-2 штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2958

Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD mini-2.

Настольный легкий штатив с шаровой головой и рабочей высотой 150 - 105 мм. В комплект входят адаптер для смартфонов и экшн-камер GoPro.

Описание

Штатив-тренога со съемной шаровой головкой предназначен для установки смартфонов, экшн-камер, компактных видеокамер или беззеркальных камер весом до 3 кг. Штатив сочетает в себе быстроту и легкость установки любого оборудования за счет новой конструкции площадки, а пузырьковый уровень позволит установить это оборудование в горизонтальной плоскости. Резиновые накладки на концах ножек не позволят штативу скользить по столу и защитят его поверхность от царапин. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.

В комплекте со штативом предусмотрены два адаптера, для крепления смартфонов и экшн-камер GoPro.

Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной до 80 мм. На корпусе адаптера есть две закладные металлические гайки с резьбой 1/4" для установки на любой штатив. 

Адаптер для экшн-камеры позволяет установить любую камеру GoPro на штатив или на шаровую голову. 

Характеристики:

  • рабочая высота (с головой) - 150 - 105 мм
  • длина в сложенном состоянии (без адаптера) - 203 мм
  • материал - пластик, металл
  • вес - 200 г

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Голова - 1 шт.
  • Адаптер для смартфона - 1 шт.
  • Адаптер для экшн-камеры - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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