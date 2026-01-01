Falcon Eyes LifePOD Flex Plus S настольный штатив

Описание

Настольный штатив с гибкими шаровыми ножками из прочного ABS-пластика, предназначен для установки компактных цифровых камер весом до 2 кг, мобильных телефонов или камер GoPro.

На штатив может быть установлен небольшой осветитель, микрофон или другие аксессуары для съемки, имеющие посадочное резьбовое отверстие 1/4”.

Максимальная высота штатива - 24.5 см, минимальная – 5.5 см.

Длина штатива в сложенном виде 25 см, компактные размеры позволяют носить его в небольшой сумке или кармане.

Минимальная высота штатива дает возможность использовать камеру для макросъемки и съемки с нижних ракурсов.

Оригинальная конструкция штатива позволяет разместить камеру не только на ровной поверхности стола, но и закрепить ее на перекладинах или поручнях, перилах, ветках, дверях, зафиксировать на шероховатом каменном выступе или установить на песке.

Ножки штатива состоят из 4 секции гибких шарнирных соединений, которые сгибаются в любом направлении под любым углом и сохраняют свое положение, надежно фиксируя съемочное оборудование. Резиновые опоры и кольца, расположенные на каждом шарнире, предохраняют соприкасающуюся поверхность от повреждения. Гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

В комплект входит адаптер для крепления смартфона с шириной захвата до 80 мм и адаптер для крепления камер GoPro. Адаптер для смартфона предназначен для установки мобильных устройств шириной от 55 до 80 мм, закрепляется на штативе в горизонтальном и вертикальном положении.