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E-IMAGE SHM-10 штатив для видеокамер с головой

E-IMAGE SHM-10 штатив для видеокамер с головой

E-IMAGE
Артикул: MTG-0861

E-IMAGE SHM-10 штатив для видеокамер с головой. 

Крепление для телефона/камеры с вакуумной присоской и шарнирным фиксатором. Прочно держится на стеклянных и непористых поверхностях.
В комплекте: съемная шаровая мини-головка и держатель для телефона.
Регулировка 360° для каждого шарнира.
Эргономичная рукоять блокировки.
Мини-головка позволяет устонавливать смартфон под любым наклоном.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр присоски 8,5 см
  • Захват держателя 6 - 9 см
  • Вес, кг  0,29 кг
  • Общая длина 28,5 см (без держателя 21 см)

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