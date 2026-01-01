Характеристики:
- Диаметр присоски 8,5 см
- Захват держателя 6 - 9 см
- Вес, кг 0,29 кг
- Общая длина 28,5 см (без держателя 21 см)
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE SHM-10 штатив для видеокамер с головой.
Крепление для телефона/камеры с вакуумной присоской и шарнирным фиксатором. Прочно держится на стеклянных и непористых поверхностях.
В комплекте: съемная шаровая мини-головка и держатель для телефона.
Регулировка 360° для каждого шарнира.
Эргономичная рукоять блокировки.
Мини-головка позволяет устонавливать смартфон под любым наклоном.
Характеристики:
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