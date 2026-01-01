Артикул: MTG-0861

E-IMAGE SHM-10 штатив для видеокамер с головой.

Крепление для телефона/камеры с вакуумной присоской и шарнирным фиксатором. Прочно держится на стеклянных и непористых поверхностях.

В комплекте: съемная шаровая мини-головка и держатель для телефона.

Регулировка 360° для каждого шарнира.

Эргономичная рукоять блокировки.

Мини-головка позволяет устонавливать смартфон под любым наклоном.