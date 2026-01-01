Cullmann C42060 FLEXX Tabletop Set комплект универсальных держателей

Артикул: OLE-1398

Cullmann C42060 FLEXX Tabletop Set – компактный набор.

Набор состоит из мультизажима с межосевым расстоянием 33 мм и тремя резьбовыми соединениями 1/4 дюйма, составной соединительной трубы длиной 230 мм и компактной шаровой головки СВ4.1 со стандартной резьбой 1/4 дюйма. Все комплектующие изготовлены из прочного алюминиевого сплава и имеют стандартные резьбовые разъемы 1/4 дюйма, что делает их полностью совместимыми с продукцией других производителей.