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Cullmann C42060 FLEXX Tabletop Set комплект универсальных держателей

Cullmann C42060 FLEXX Tabletop Set комплект универсальных держателей

Cullmann
Артикул: OLE-1398

Cullmann C42060 FLEXX Tabletop Set – компактный набор.

Набор состоит из мультизажима с межосевым расстоянием 33 мм и тремя резьбовыми соединениями 1/4 дюйма, составной соединительной трубы длиной 230 мм и компактной шаровой головки СВ4.1 со стандартной резьбой 1/4 дюйма. Все комплектующие изготовлены из прочного алюминиевого сплава и имеют стандартные резьбовые разъемы 1/4 дюйма, что делает их полностью совместимыми с продукцией других производителей. 

Описание

Cullmann C42060 FLEXX Tabletop Set комплект универсальных держателей

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