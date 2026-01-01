Cullmann CROSS CRUISER настольный штатив с функцией плечевого штатива

Арт. NVF-6372

Grifon LC3-80 – комплект из фотобокса 80 см люминесцентного света мощностью 465 Вт и 4 фонов. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов.