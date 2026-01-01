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Cullmann CROSS CRUISER настольный штатив с функцией плечевого штатива

Cullmann CROSS CRUISER настольный штатив с функцией плечевого штатива

Cullmann
Артикул: OLE-1433

Cullmann CROSS CRUISER – небольшой настольный штатив с функцией плечевого штатива. Предназначен для крепления фото- и видеокамер весом до 6 кг. Максимальная высота, см – 16. Вес, г – 400. 

Описание

Cullmann CROSS CRUISER настольный штатив с функцией плечевого штатива

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Наличие
более 10 шт

Grifon LC3-80 – комплект из фотобокса 80 см люминесцентного света мощностью 465 Вт и 4 фонов. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов.

9 980 ₽
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