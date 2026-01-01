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Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп

Levenhuk
Артикул: MTG-6240

Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп. Превращает обычный смартфон в мощную астрокамеру: достаточно зафиксировать его в адаптере и совместить камеру телефона с окуляром. Снимайте фото и видео мгновенно, как только поймаете удачный ракурс – без лишних сложностей. Начните с Луны – она ближе всего и полна сюрпризов. Рассмотрите кратеры Коперник и Кеплер, а также менее известные, но не менее впечатляющие Альфонс и Арзахель. Отыщите горные массивы Апеннины и Кавказ, а еще – Море Спокойствия. После переходите к планетам: кольца Сатурна, фазы Венеры, четыре крупных спутника Юпитера предстанут как на ладони.

Описание

Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 хорош не только для неба. Используйте его как мощную зрительную трубу для изучения земных пейзажей: рассматривайте птиц, деревья, далекие холмы и горы с невероятным приближением и четкостью. Картинка будет иметь привычную глазу «земную» ориентацию. А чтобы кадры всегда оставались резкими, управляйте съемкой через Bluetooth-пульт. Делайте фото и видео на смартфон, не касаясь телефона или телескопа – так в галерее вы не найдете ни одного смазанного кадра.

Главный козырь фототелескопа – легкость и компактность: он не громоздкий, как классические рефракторы, и не тяжелый, как рефлекторы. Берите его с собой в поездки за город, на выезды или в походы. Фототелескоп без проблем поместится в сумке для переноски, тем более она уже в комплекте.

Основные особенности:

  • Дружит с любым смартфоном – специальный адаптер в комплекте подходит для всех моделей iPhone и Android без ограничений по модели и версии
  • Управляйте затвором камеры смартфона через Bluetooth-пульт и забудьте о размытых кадрах
  • Космос на ладони – фототелескоп отлично показывает Луну, ближайшие планеты Солнечной системы и яркие объекты дальнего космоса
  • Земной режим одним движением – наведите фототелескоп на горизонт, и он сразу превратится в полноценную зрительную трубу
  • Легкий и компактный – не занимает много места и мало весит, легко брать с собой в любую поездку
  • Все включено – просто распакуйте, установите смартфон и начинайте наблюдать

Характеристики:

  • Тип телескопа: зеркально-линзовый
  • Оптическая схема: Максутов-Кассегрен
  • Диаметр объектива (апертура), мм: 70
  • Фокусное расстояние, мм: 750
  • Светосила (относительное отверстие): f/10.71
  • Покрытие оптики: алюминий, широкополосное антибликовое
  • Максимальное полезное увеличение, крат: 140
  • Разрешающая способность, угл. секунд: 2
  • Главное зеркало: сферическое
  • Окуляры: Kellner MA 10 мм (75х), Kellner MA 20 мм (38х), асферический 4 мм (188х)
  • Линза Барлоу в комплекте: 2х
  • Фокусер: 1,25"
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
  • Искатель: с красной точкой (Red Dot)
  • Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
  • Тип монтировки: азимутальная
  • Управление: ручное
  • Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
  • Тренога: Алюминиевая
  • Wi-Fi: Нет
  • Уровень пользователя: для начинающих, для опытных
  • Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса, наземные объекты
  • Материал оптики: оптическое стекло
  • Материал трубы: алюминий
  • Уровень сложности сборки и настройки: просто
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10.9
  • Фильтры в комплекте: лунный
  • Лоток для аксессуаров: да
  • Крепление «ласточкин хвост»: да
  • Вес в упаковке: 2.8 кг
  • Размер упаковки: 58 × 11 × 20 см
  • Съемка на смартфон: Да

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Адаптер для смартфона
  • Bluetooth-пульт для смартфона
  • Альт-азимутальная монтировка
  • Искатель с красной точкой (Red Dot)
  • Диагональная призма 90°
  • Окуляр Kellner MA 10 мм
  • Окуляр Kellner MA 20 мм
  • Окуляр асферический 4 мм
  • Лунный фильтр
  • Линза Барлоу 2х
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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