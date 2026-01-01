Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 хорош не только для неба. Используйте его как мощную зрительную трубу для изучения земных пейзажей: рассматривайте птиц, деревья, далекие холмы и горы с невероятным приближением и четкостью. Картинка будет иметь привычную глазу «земную» ориентацию. А чтобы кадры всегда оставались резкими, управляйте съемкой через Bluetooth-пульт. Делайте фото и видео на смартфон, не касаясь телефона или телескопа – так в галерее вы не найдете ни одного смазанного кадра.
Главный козырь фототелескопа – легкость и компактность: он не громоздкий, как классические рефракторы, и не тяжелый, как рефлекторы. Берите его с собой в поездки за город, на выезды или в походы. Фототелескоп без проблем поместится в сумке для переноски, тем более она уже в комплекте.
Основные особенности:
- Дружит с любым смартфоном – специальный адаптер в комплекте подходит для всех моделей iPhone и Android без ограничений по модели и версии
- Управляйте затвором камеры смартфона через Bluetooth-пульт и забудьте о размытых кадрах
- Космос на ладони – фототелескоп отлично показывает Луну, ближайшие планеты Солнечной системы и яркие объекты дальнего космоса
- Земной режим одним движением – наведите фототелескоп на горизонт, и он сразу превратится в полноценную зрительную трубу
- Легкий и компактный – не занимает много места и мало весит, легко брать с собой в любую поездку
- Все включено – просто распакуйте, установите смартфон и начинайте наблюдать
Характеристики:
- Тип телескопа: зеркально-линзовый
- Оптическая схема: Максутов-Кассегрен
- Диаметр объектива (апертура), мм: 70
- Фокусное расстояние, мм: 750
- Светосила (относительное отверстие): f/10.71
- Покрытие оптики: алюминий, широкополосное антибликовое
- Максимальное полезное увеличение, крат: 140
- Разрешающая способность, угл. секунд: 2
- Главное зеркало: сферическое
- Окуляры: Kellner MA 10 мм (75х), Kellner MA 20 мм (38х), асферический 4 мм (188х)
- Линза Барлоу в комплекте: 2х
- Фокусер: 1,25"
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
- Искатель: с красной точкой (Red Dot)
- Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
- Тип монтировки: азимутальная
- Управление: ручное
- Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
- Тренога: Алюминиевая
- Wi-Fi: Нет
- Уровень пользователя: для начинающих, для опытных
- Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы и объекты дальнего космоса, наземные объекты
- Материал оптики: оптическое стекло
- Материал трубы: алюминий
- Уровень сложности сборки и настройки: просто
- Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10.9
- Фильтры в комплекте: лунный
- Лоток для аксессуаров: да
- Крепление «ласточкин хвост»: да
- Вес в упаковке: 2.8 кг
- Размер упаковки: 58 × 11 × 20 см
- Съемка на смартфон: Да