Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 фототелескоп

Описание

Levenhuk Kelvin Nova PLUS MAK 70/750 хорош не только для неба. Используйте его как мощную зрительную трубу для изучения земных пейзажей: рассматривайте птиц, деревья, далекие холмы и горы с невероятным приближением и четкостью. Картинка будет иметь привычную глазу «земную» ориентацию. А чтобы кадры всегда оставались резкими, управляйте съемкой через Bluetooth-пульт. Делайте фото и видео на смартфон, не касаясь телефона или телескопа – так в галерее вы не найдете ни одного смазанного кадра.

Главный козырь фототелескопа – легкость и компактность: он не громоздкий, как классические рефракторы, и не тяжелый, как рефлекторы. Берите его с собой в поездки за город, на выезды или в походы. Фототелескоп без проблем поместится в сумке для переноски, тем более она уже в комплекте.

Основные особенности:

Дружит с любым смартфоном – специальный адаптер в комплекте подходит для всех моделей iPhone и Android без ограничений по модели и версии

Управляйте затвором камеры смартфона через Bluetooth-пульт и забудьте о размытых кадрах

Космос на ладони – фототелескоп отлично показывает Луну, ближайшие планеты Солнечной системы и яркие объекты дальнего космоса

Земной режим одним движением – наведите фототелескоп на горизонт, и он сразу превратится в полноценную зрительную трубу

Легкий и компактный – не занимает много места и мало весит, легко брать с собой в любую поездку

Все включено – просто распакуйте, установите смартфон и начинайте наблюдать

Характеристики: