Популярное

Levenhuk («Левенгук») — это американская компания, основанная в 2002 году в Тампе, штат Флорида. Сегодня это один из известных мировых производителей оптических приборов для любителей и профессионалов. Компания Фотогора является официальным дилером Левенгук и предоставляет официальную гарантию на всю продукцию.

📜 История и структура бренда

Основание и переезд в Россию: Компания была основана в США выходцем из России Антоном Епифановым. Уже в 2007 году главный офис перенесли в Москву, чтобы быть ближе к ключевым рынкам сбыта в Восточной Европе и СНГ.

💡 Levenhuk предлагает очень широкий спектр товаров, закрывая потребности от самых маленьких исследователей до серьезных ученых.

Классическая оптика: Микроскопы, телескопы, бинокли, зрительные трубы, монокуляры и лупы.

Детская серия LabZZ: Яркие, безопасные и простые в использовании приборы, адаптированные для детей от 5 лет. Это главный вход в мир науки для юных натуралистов.

Цифровая оптика Kelvin: Устройства (фототелескопы, фотомикроскопы), которые крепятся к смартфону, позволяя получать снимки высокого разрешения через оптическую систему.

Лицензионная оптика Discovery: Приборы, выпущенные при поддержке всемирно известного научно-популярного телеканала Discovery Channel.

Премиум-бренды: Компания владеет брендом MAGUS (профессиональные микроскопы для медицины и науки) и Ermenrich (измерительные инструменты: лазерные дальномеры, уровни и т.д.).

💎 Ключевая особенность

«Бессрочная гарантия». Levenhuk известна своей политикой: на многие приборы (включая новые телескопы серий Skyline) предоставляется пожизненная гарантия, что говорит об уверенности производителя в качестве своих изделий.

Levenhuk — это глобальный бренд с американскими корнями и сильными позициями на российском рынке. Он предлагает огромный выбор оптики — от недорогих детских наборов до профессионального оборудования для лабораторий, объединяя доступную цену с расширенными гарантийными обязательствами.

