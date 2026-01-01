Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп

Описание

В отличие от многих телескопов, которые переворачивают изображение, Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 показывает мир прямо и естественно – как зрительная труба. Поэтому днем вы сможете с равным успехом рассматривать птиц, животных, корабли или далекие горные хребты, а вечером – вернуться к звездам.

Касаться телефона во время съемки – значит рисковать смазать кадр. Для защиты от обидных неудач в комплект добавлен Bluetooth-пульт, чтобы управлять камерой на расстоянии. Никакой дрожи, только чистые и детальные фото даже при большом увеличении.

Положите фототелескоп в багажник и отправляйтесь туда, где небо темнее и звезды ярче. Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 легко собирается на любой площадке – от дачной веранды до лесной поляны. Весь космос будет у вас на расстоянии вытянутой руки – стоит только начать!

Основные особенности:

Готовое решение для красивых снимков: Луна, планеты, двойные звезды, а также птицы, горы и другие земные пейзажи – все в одном приборе

Записывайте фото и видео при помощи телефона и в один клик отправляйте кадры друзьям или в соцсети

Bluetooth-пульт дистанционного управления для смартфона – запускайте съемку, не касаясь телескопа, и всегда получайте четкие кадры без смазывания

Универсальный адаптер совместим с любыми моделями iPhone и Android

Фототелескоп прост в освоении и подходит новичкам – вы разберетесь интуитивно, без специальной подготовки

Подходит и для космических, и для наземных наблюдений: изображение остается прямым, без перевернутого эффекта

Характеристики: