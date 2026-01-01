Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп

В отличие от многих телескопов, которые переворачивают изображение, Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 показывает мир прямо и естественно – как зрительная труба. Поэтому днем вы сможете с равным успехом рассматривать птиц, животных, корабли или далекие горные хребты, а вечером – вернуться к звездам.
Касаться телефона во время съемки – значит рисковать смазать кадр. Для защиты от обидных неудач в комплект добавлен Bluetooth-пульт, чтобы управлять камерой на расстоянии. Никакой дрожи, только чистые и детальные фото даже при большом увеличении.
Положите фототелескоп в багажник и отправляйтесь туда, где небо темнее и звезды ярче. Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 легко собирается на любой площадке – от дачной веранды до лесной поляны. Весь космос будет у вас на расстоянии вытянутой руки – стоит только начать!
Основные особенности:
- Готовое решение для красивых снимков: Луна, планеты, двойные звезды, а также птицы, горы и другие земные пейзажи – все в одном приборе
- Записывайте фото и видео при помощи телефона и в один клик отправляйте кадры друзьям или в соцсети
- Bluetooth-пульт дистанционного управления для смартфона – запускайте съемку, не касаясь телескопа, и всегда получайте четкие кадры без смазывания
- Универсальный адаптер совместим с любыми моделями iPhone и Android
- Фототелескоп прост в освоении и подходит новичкам – вы разберетесь интуитивно, без специальной подготовки
- Подходит и для космических, и для наземных наблюдений: изображение остается прямым, без перевернутого эффекта
Характеристики:
- Тип телескопа: рефрактор
- Оптическая схема: рефрактор-ахромат
- Диаметр объектива (апертура), мм: 90
- Фокусное расстояние, мм: 660
- Светосила (относительное отверстие): f/7.33
- Покрытие оптики: многослойное
- Максимальное полезное увеличение, крат: 180
- Разрешающая способность, угл. секунд: 1.4
- Окуляры: Kellner MA 10 мм (66х), Kellner MA 20 мм (33х), асферический 4 мм (165х)
- Линза Барлоу в комплекте: 2х
- Фокусер: 1,25"
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
- Искатель: с красной точкой (Red Dot)
- Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
- Тип монтировки: азимутальная
- Управление: ручное
- Высота треноги, мм: регулируемая, до 1200
- Тренога: Алюминиевая
- Wi-Fi: Нет
- Уровень пользователя: для начинающих, для опытных
- Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы, наземные объекты
- Материал оптики: оптическое стекло
- Материал трубы: алюминий
- Уровень сложности сборки и настройки: просто
- Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 11.8
- Лоток для аксессуаров: да
- Крепление «ласточкин хвост»: да
- Вес в упаковке: 8.15 кг
- Размер упаковки: 90 × 46 × 21 см
- Съемка на смартфон: Да