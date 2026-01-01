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Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп

Levenhuk
Артикул: MTG-6235

Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 фототелескоп. Устанавливайте смартфон в адаптер, и вы готовы к съемке – без сложных настроек и специальной подготовки. Рельеф Луны будет виден в окуляре четко, контрастно и по-настоящему детально. Рассматривайте горные цепи, борозды и моря, находите знаменитые кратеры – Тихо, Коперник и Платон. А если захотите заглянуть дальше, то фототелескоп покажет фазы Венеры, ледяные облака туманности Ориона, звездные россыпи Плеяд и даже сияющие ореолы галактик Андромеды, Сигары и Боде. Навели резкость? Жмите на экран телефона – снимок мгновенно сохранится в галерею.

Описание

В отличие от многих телескопов, которые переворачивают изображение, Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 показывает мир прямо и естественно – как зрительная труба. Поэтому днем вы сможете с равным успехом рассматривать птиц, животных, корабли или далекие горные хребты, а вечером – вернуться к звездам.

Касаться телефона во время съемки – значит рисковать смазать кадр. Для защиты от обидных неудач в комплект добавлен Bluetooth-пульт, чтобы управлять камерой на расстоянии. Никакой дрожи, только чистые и детальные фото даже при большом увеличении.

Положите фототелескоп в багажник и отправляйтесь туда, где небо темнее и звезды ярче. Levenhuk Kelvin Nova PLUS 90/660 легко собирается на любой площадке – от дачной веранды до лесной поляны. Весь космос будет у вас на расстоянии вытянутой руки – стоит только начать!

Основные особенности:

  • Готовое решение для красивых снимков: Луна, планеты, двойные звезды, а также птицы, горы и другие земные пейзажи – все в одном приборе
  • Записывайте фото и видео при помощи телефона и в один клик отправляйте кадры друзьям или в соцсети
  • Bluetooth-пульт дистанционного управления для смартфона – запускайте съемку, не касаясь телескопа, и всегда получайте четкие кадры без смазывания
  • Универсальный адаптер совместим с любыми моделями iPhone и Android
  • Фототелескоп прост в освоении и подходит новичкам – вы разберетесь интуитивно, без специальной подготовки
  • Подходит и для космических, и для наземных наблюдений: изображение остается прямым, без перевернутого эффекта

Характеристики:

  • Тип телескопа: рефрактор
  • Оптическая схема: рефрактор-ахромат
  • Диаметр объектива (апертура), мм: 90
  • Фокусное расстояние, мм: 660
  • Светосила (относительное отверстие): f/7.33
  • Покрытие оптики: многослойное
  • Максимальное полезное увеличение, крат: 180
  • Разрешающая способность, угл. секунд: 1.4
  • Окуляры: Kellner MA 10 мм (66х), Kellner MA 20 мм (33х), асферический 4 мм (165х)
  • Линза Барлоу в комплекте: 2х
  • Фокусер: 1,25"
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
  • Искатель: с красной точкой (Red Dot)
  • Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
  • Тип монтировки: азимутальная
  • Управление: ручное
  • Высота треноги, мм: регулируемая, до 1200
  • Тренога: Алюминиевая
  • Wi-Fi: Нет
  • Уровень пользователя: для начинающих, для опытных
  • Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы, наземные объекты
  • Материал оптики: оптическое стекло
  • Материал трубы: алюминий
  • Уровень сложности сборки и настройки: просто
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 11.8
  • Лоток для аксессуаров: да
  • Крепление «ласточкин хвост»: да
  • Вес в упаковке: 8.15 кг
  • Размер упаковки: 90 × 46 × 21 см
  • Съемка на смартфон: Да

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Адаптер для смартфона
  • Bluetooth-пульт для смартфона
  • Азимутальная монтировка
  • Искатель с красной точкой
  • Диагональная призма 90°
  • Окуляр Kellner MA 10 мм
  • Окуляр Kellner MA 20 мм
  • Окуляр асферический 4 мм
  • Линза Барлоу 2х
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
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