Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп

Описание

Любой красивый вид можно мгновенно сохранить на память – для этого потребуется только ваш смартфон. Установите iPhone или Android в специальный адаптер, совместите его камеру с окуляром телескопа – и начинайте охоту за звездами. Живые фотографии, захватывающие дух видео – все это получится у вас как у профессионала, даже если вы пробуете астросъемку впервые! А чтобы защитить ценные кадры от смазывания, используйте Bluetooth-пульт для дистанционного спуска затвора камеры смартфона.

До звездной ночи еще несколько часов ожидания? Не беда – используйте фототелескоп как мощный телеобъектив для камеры смартфона и снимайте природу, архитектурные ансамбли, городские пейзажи. Изображение в Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 такое же как в реальности, а не перевернутое как обычных телескопах.

Фототелескоп собирается всего за несколько минут, а в комплекте есть все необходимое для наблюдений и мобильной съемки космоса.

Основные особенности:

Удобный Bluetooth-пульт для смартфона: забудьте о «мыльных» кадрах и всегда снимайте четко

Адаптер совместим со всеми моделями iPhone и Android

Изучайте планеты и мельчайшие подробности рельефа Луны: от морей и гор до лучей, тянущихся от кратеров

Наблюдайте и фотографируйте и космос, и земные ландшафты – картинка в окуляре будет «прямой» и привычной глазу

Азимутальная монтировка с ручным управлением – смотреть в телескоп так же удобно, как в зрительную трубу

Искатель с красной точкой – находите объекты и ориентируйтесь в звездном небе не хуже профессионала

Полный набор для наблюдений: в комплект вошло все необходимое – докупать аксессуары не потребуется

Характеристики: