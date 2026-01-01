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Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп

Levenhuk
Артикул: MTG-6236

Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп. Фототелескоп Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 поможет вам сделать первый шаг в мир астрономии и космической фотосъемки. С ним вы откроете кратеры, моря, горные хребты и борозды на поверхности Луны – они впечатлят даже тех, кому уже доводилось рассматривать их ранее. Кроме спутника Земли вам откроются кольца Сатурна, галилеевы спутники, «танцующие» вокруг Юпитера, и серп Венеры, меняющей фазу. Вы также сможете увидеть некоторые звездные скопления – например, Плеяды, Гиады и Ясли.

Описание

Любой красивый вид можно мгновенно сохранить на память – для этого потребуется только ваш смартфон. Установите iPhone или Android в специальный адаптер, совместите его камеру с окуляром телескопа – и начинайте охоту за звездами. Живые фотографии, захватывающие дух видео – все это получится у вас как у профессионала, даже если вы пробуете астросъемку впервые! А чтобы защитить ценные кадры от смазывания, используйте Bluetooth-пульт для дистанционного спуска затвора камеры смартфона.

До звездной ночи еще несколько часов ожидания? Не беда – используйте фототелескоп как мощный телеобъектив для камеры смартфона и снимайте природу, архитектурные ансамбли, городские пейзажи. Изображение в Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 такое же как в реальности, а не перевернутое как обычных телескопах.

Фототелескоп собирается всего за несколько минут, а в комплекте есть все необходимое для наблюдений и мобильной съемки космоса.

Основные особенности:

  • Удобный Bluetooth-пульт для смартфона: забудьте о «мыльных» кадрах и всегда снимайте четко
  • Адаптер совместим со всеми моделями iPhone и Android
  • Изучайте планеты и мельчайшие подробности рельефа Луны: от морей и гор до лучей, тянущихся от кратеров
  • Наблюдайте и фотографируйте и космос, и земные ландшафты – картинка в окуляре будет «прямой» и привычной глазу
  • Азимутальная монтировка с ручным управлением – смотреть в телескоп так же удобно, как в зрительную трубу
  • Искатель с красной точкой – находите объекты и ориентируйтесь в звездном небе не хуже профессионала
  • Полный набор для наблюдений: в комплект вошло все необходимое – докупать аксессуары не потребуется

Характеристики:

  • Тип телескопа рефрактор
  • Материал оптики оптическое стекло
  • Покрытие оптики многослойное
  • Диаметр объектива (апертура), мм 70
  • Фокусное расстояние, мм 700
  • Максимальное полезное увеличение, крат 140
  • Светосила (относительное отверстие) f/10
  • Разрешающая способность, угл. секунд 2
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) 10.8
  • Окуляры Kellner MA 10 мм (70х), Kellner MA 20 мм (35х), асферический 4 мм (175х)
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25
  • Линза Барлоу в комплекте 2х
  • Искатель с красной точкой (Red Dot)
  • Фокусер 1,25"
  • Тренога алюминиевая
  • Высота треноги, мм регулируемая, до 1200
  • Лоток для аксессуаров да
  • Тип управления телескопом ручной
  • Тип монтировки азимутальная
  • Способ крепления трубы пластина «ласточкин хвост»
  • Крепление «ласточкин хвост» да
  • Материал трубы алюминий
  • Съемка на смартфон да
  • Уровень пользователя для начинающих, для опытных
  • Уровень сложности сборки и настройки просто
  • Предмет наблюдения планеты Солнечной системы, наземные объекты

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Адаптер для смартфона
  • Bluetooth-пульт для смартфона
  • Азимутальная монтировка
  • Искатель с красной точкой
  • Диагональная призма 90°
  • Окуляр Kellner MA 10 мм
  • Окуляр Kellner MA 20 мм
  • Окуляр асферический 4 мм
  • Линза Барлоу 2х
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
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Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

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