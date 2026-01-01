Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 фототелескоп

Любой красивый вид можно мгновенно сохранить на память – для этого потребуется только ваш смартфон. Установите iPhone или Android в специальный адаптер, совместите его камеру с окуляром телескопа – и начинайте охоту за звездами. Живые фотографии, захватывающие дух видео – все это получится у вас как у профессионала, даже если вы пробуете астросъемку впервые! А чтобы защитить ценные кадры от смазывания, используйте Bluetooth-пульт для дистанционного спуска затвора камеры смартфона.
До звездной ночи еще несколько часов ожидания? Не беда – используйте фототелескоп как мощный телеобъектив для камеры смартфона и снимайте природу, архитектурные ансамбли, городские пейзажи. Изображение в Levenhuk Kelvin Nova PLUS 70/700 такое же как в реальности, а не перевернутое как обычных телескопах.
Фототелескоп собирается всего за несколько минут, а в комплекте есть все необходимое для наблюдений и мобильной съемки космоса.
Основные особенности:
- Удобный Bluetooth-пульт для смартфона: забудьте о «мыльных» кадрах и всегда снимайте четко
- Адаптер совместим со всеми моделями iPhone и Android
- Изучайте планеты и мельчайшие подробности рельефа Луны: от морей и гор до лучей, тянущихся от кратеров
- Наблюдайте и фотографируйте и космос, и земные ландшафты – картинка в окуляре будет «прямой» и привычной глазу
- Азимутальная монтировка с ручным управлением – смотреть в телескоп так же удобно, как в зрительную трубу
- Искатель с красной точкой – находите объекты и ориентируйтесь в звездном небе не хуже профессионала
- Полный набор для наблюдений: в комплект вошло все необходимое – докупать аксессуары не потребуется
Характеристики:
- Тип телескопа рефрактор
- Материал оптики оптическое стекло
- Покрытие оптики многослойное
- Диаметр объектива (апертура), мм 70
- Фокусное расстояние, мм 700
- Максимальное полезное увеличение, крат 140
- Светосила (относительное отверстие) f/10
- Разрешающая способность, угл. секунд 2
- Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) 10.8
- Окуляры Kellner MA 10 мм (70х), Kellner MA 20 мм (35х), асферический 4 мм (175х)
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25
- Линза Барлоу в комплекте 2х
- Искатель с красной точкой (Red Dot)
- Фокусер 1,25"
- Тренога алюминиевая
- Высота треноги, мм регулируемая, до 1200
- Лоток для аксессуаров да
- Тип управления телескопом ручной
- Тип монтировки азимутальная
- Способ крепления трубы пластина «ласточкин хвост»
- Крепление «ласточкин хвост» да
- Материал трубы алюминий
- Съемка на смартфон да
- Уровень пользователя для начинающих, для опытных
- Уровень сложности сборки и настройки просто
- Предмет наблюдения планеты Солнечной системы, наземные объекты