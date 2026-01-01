Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп

Возможности фототелескопа шире, чем кажется: достаточно направить его на линию горизонта, и он превращается в зрительную трубу для наблюдения и съемки природы. Чтобы запечатлеть увиденное без дрожания кадра, используйте Bluetooth-пульт из комплекта – он позволяет спускать затвор, не касаясь смартфона и фототелескопа. Снимки сохраняются прямо в галерею телефона, откуда их легко отправить друзьям и в соцсети в то же мгновение.
Управление устроено максимально просто: вы кладете руку на рукоятку наведения монтировки и направляете фототелескоп на цель – ни специальных знаний, ни предварительной подготовки не требуется. Берите комплект с собой в путешествия или на природу: в коробке уже есть удобная сумка для переноски, а наблюдать лучше подальше от городской засветки – на даче, в походе или у моря.
Основные особенности:
- Четкие кадры без «мыла» – Bluetooth-пульт позволяет управлять съемкой со смартфона дистанционно, даже если вы торопитесь или снимаете в сложных условиях
- Универсальный адаптер подходит для любых смартфонов: и Android, и iPhone
- Быстрый поиск объектов – оптический искатель помогает легко ориентироваться на небе, словно вы опытный астроном
- Точное и удобное наведение – монтировка с рукояткой дает возможность плавно направлять фототелескоп на цель и сразу выстраивать удачный ракурс для снимка
- 3 прибора в одном – изучайте глубокий космос, наблюдайте за земными пейзажами как в зрительную трубу и создавайте фото и видео прямо на телефон
- Идеальный спутник в дороге – легкий, компактный, подходит для путешествий, звездных экскурсий, съемки Луны, природы и городских панорам
Характеристики:
- Тип телескопа: рефрактор
- Оптическая схема: рефрактор-ахромат
- Диаметр объектива (апертура), мм: 70
- Фокусное расстояние, мм: 400
- Светосила (относительное отверстие): f/5.71
- Покрытие оптики: полное, синее
- Максимальное полезное увеличение, крат: 140
- Разрешающая способность, угл. секунд: 2
- Окуляры: Kellner MA 10 мм (40х), Kellner MA 20 мм (20х)
- Линза Барлоу в комплекте: 3x
- Фокусер: 1,25"
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
- Искатель: оптический, 5х20
- Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
- Тип монтировки: азимутальная
- Управление: ручное
- Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
- Тренога: Алюминиевая
- Wi-Fi: Нет
- Уровень пользователя: для начинающих
- Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы, наземные объекты
- Материал оптики: оптическое стекло
- Материал трубы: алюминий
- Уровень сложности сборки и настройки: просто
- Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10.9
- Лоток для аксессуаров: да
- Крепление «ласточкин хвост»: да
- Вес в упаковке: 2.5 кг
- Размер упаковки: 58 × 11 × 20 см
- Съемка на смартфон: Да