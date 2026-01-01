images
images
images
images
images
images
Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп

Levenhuk
Артикул: MTG-6239

Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп. Превращает ваш смартфон в мощный инструмент для изучения, фото- и видеосъемки Вселенной. Установите телефон в адаптер, и можно начинать открывать космос через окуляр и делиться впечатляющими кадрами с окружающими. Наведите фототелескоп на Луну – и перед вами предстанут не просто очертания, а реалистичные виды кратеров Коперник, Кеплер и Аристарх, базальтовые моря и сложный рельеф с трещинами и бороздами. Сатурн покажется аккуратным шариком с узнаваемыми кольцами, а у Юпитера вы без труда различите его четыре главных спутника. В дальнем космосе фототелескоп раскроет звездные скопления Ясли и Персей, а также покажет туманность Андромеды.

Описание

Возможности фототелескопа шире, чем кажется: достаточно направить его на линию горизонта, и он превращается в зрительную трубу для наблюдения и съемки природы. Чтобы запечатлеть увиденное без дрожания кадра, используйте Bluetooth-пульт из комплекта – он позволяет спускать затвор, не касаясь смартфона и фототелескопа. Снимки сохраняются прямо в галерею телефона, откуда их легко отправить друзьям и в соцсети в то же мгновение.

Управление устроено максимально просто: вы кладете руку на рукоятку наведения монтировки и направляете фототелескоп на цель – ни специальных знаний, ни предварительной подготовки не требуется. Берите комплект с собой в путешествия или на природу: в коробке уже есть удобная сумка для переноски, а наблюдать лучше подальше от городской засветки – на даче, в походе или у моря.

Основные особенности:

  • Четкие кадры без «мыла» – Bluetooth-пульт позволяет управлять съемкой со смартфона дистанционно, даже если вы торопитесь или снимаете в сложных условиях
  • Универсальный адаптер подходит для любых смартфонов: и Android, и iPhone
  • Быстрый поиск объектов – оптический искатель помогает легко ориентироваться на небе, словно вы опытный астроном
  • Точное и удобное наведение – монтировка с рукояткой дает возможность плавно направлять фототелескоп на цель и сразу выстраивать удачный ракурс для снимка
  • 3 прибора в одном – изучайте глубокий космос, наблюдайте за земными пейзажами как в зрительную трубу и создавайте фото и видео прямо на телефон
  • Идеальный спутник в дороге – легкий, компактный, подходит для путешествий, звездных экскурсий, съемки Луны, природы и городских панорам

Характеристики:

  • Тип телескопа: рефрактор
  • Оптическая схема: рефрактор-ахромат
  • Диаметр объектива (апертура), мм: 70
  • Фокусное расстояние, мм: 400
  • Светосила (относительное отверстие): f/5.71
  • Покрытие оптики: полное, синее
  • Максимальное полезное увеличение, крат: 140
  • Разрешающая способность, угл. секунд: 2
  • Окуляры: Kellner MA 10 мм (40х), Kellner MA 20 мм (20х)
  • Линза Барлоу в комплекте: 3x
  • Фокусер: 1,25"
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
  • Искатель: оптический, 5х20
  • Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
  • Тип монтировки: азимутальная
  • Управление: ручное
  • Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
  • Тренога: Алюминиевая
  • Wi-Fi: Нет
  • Уровень пользователя: для начинающих
  • Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы, наземные объекты
  • Материал оптики: оптическое стекло
  • Материал трубы: алюминий
  • Уровень сложности сборки и настройки: просто
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10.9
  • Лоток для аксессуаров: да
  • Крепление «ласточкин хвост»: да
  • Вес в упаковке: 2.5 кг
  • Размер упаковки: 58 × 11 × 20 см
  • Съемка на смартфон: Да

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Адаптер для смартфона
  • Bluetooth-пульт для смартфона
  • Альт-азимутальная монтировка
  • Оптический искатель 5х20
  • Диагональная призма 90°
  • Окуляр Kellner MA 10 мм
  • Окуляр Kellner MA 20 мм
  • Линза Барлоу 3х
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Сумка для переноски и хранения
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеоурок &quot;Базовые техники освещения на примере портретной съемки&quot;
Видеоурок "Базовые техники освещения на примере портретной съемки"
Как избежать ошибок новичкам в фотографировании
Как избежать ошибок новичкам в фотографировании
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.