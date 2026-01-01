Levenhuk Kelvin Nova BASE 70/400 фототелескоп

Описание

Возможности фототелескопа шире, чем кажется: достаточно направить его на линию горизонта, и он превращается в зрительную трубу для наблюдения и съемки природы. Чтобы запечатлеть увиденное без дрожания кадра, используйте Bluetooth-пульт из комплекта – он позволяет спускать затвор, не касаясь смартфона и фототелескопа. Снимки сохраняются прямо в галерею телефона, откуда их легко отправить друзьям и в соцсети в то же мгновение.

Управление устроено максимально просто: вы кладете руку на рукоятку наведения монтировки и направляете фототелескоп на цель – ни специальных знаний, ни предварительной подготовки не требуется. Берите комплект с собой в путешествия или на природу: в коробке уже есть удобная сумка для переноски, а наблюдать лучше подальше от городской засветки – на даче, в походе или у моря.

Основные особенности:

Четкие кадры без «мыла» – Bluetooth-пульт позволяет управлять съемкой со смартфона дистанционно, даже если вы торопитесь или снимаете в сложных условиях

Универсальный адаптер подходит для любых смартфонов: и Android, и iPhone

Быстрый поиск объектов – оптический искатель помогает легко ориентироваться на небе, словно вы опытный астроном

Точное и удобное наведение – монтировка с рукояткой дает возможность плавно направлять фототелескоп на цель и сразу выстраивать удачный ракурс для снимка

3 прибора в одном – изучайте глубокий космос, наблюдайте за земными пейзажами как в зрительную трубу и создавайте фото и видео прямо на телефон

Идеальный спутник в дороге – легкий, компактный, подходит для путешествий, звездных экскурсий, съемки Луны, природы и городских панорам

Характеристики: