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Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп

Levenhuk
Артикул: MTG-6238

Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп. Откроет перед вами лунные пейзажи во всем их величии: вы разглядите знаменитые кратеры Тихо, Клавий и Коперник, а при желании найдете и менее популярные, но такие же впечатляющие – например, Кирх, Магин и Катарину. Фототелескоп позволит не просто увидеть неровности рельефа, но и сфотографировать лунные террасы, пики и трещины. Для съемки космоса достаточно вашего смартфона – остальное уже включено в комплект.

Описание

Фототелескоп подходит и для охоты за планетами. Вы сможете убедиться, что Сатурн – это не просто яркая точка на небе, а настоящий гигант, окруженный кольцами, увидите крупнейшие спутники Юпитера и заметите, как Венера меняет свою фазу, превращаясь в тонкий серп. Никаких сложных настроек не потребуется: монтировка оснащена удобной рукояткой, поэтому фототелескопом можно управлять как обычной зрительной трубой – навести и сразу смотреть и фотографировать.

Изображение в окуляре получается прямым, «земным», а не перевернутым, как у классических рефракторов. Благодаря этому Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 пригодится не только ночью, но и днем: рассматривайте горы, лесные дали, птиц и зверей в естественной среде.

Не рискуйте четкостью кадров – для съемки используйте Bluetooth-пульт, который входит в комплект. Он позволяет спускать затвор камеры смартфона, не дотрагиваясь до телескопа, поэтому фотографии и видео получатся кристально чистыми, без «мыла» и смазывания.

Фототелескоп собран компактно и весит немного, а сборка интуитивно понятна. Он станет надежным звездным помощником для начинающих астрономов и мобильных фотографов любого возраста!

Основные особенности:

  • Четкие снимки без смазывания – Bluetooth-пульт позволяет управлять камерой смартфона на расстоянии
  • Совместимость с любым смартфоном – универсальный адаптер подходит ко всем моделям iPhone и Android
  • Фото и видео сразу в телефоне – все снимки попадают прямо в галерею вашего устройства
  • Днем – зрительная труба, ночью – телескоп; фототелескоп одинаково хорош для съемки космоса и природы
  • Алюминиевая тренога – прочная, легкая, не боится перепадов температуры, надежно стоит на бетоне, асфальте, газоне и мягкой почве
  • Готовый подарок по любому поводу – внутри коробки есть абсолютно все для первых шагов в астрономии и мобильной съемке

Характеристики:

  • Тип телескопа: рефрактор
  • Оптическая схема: рефрактор-ахромат
  • Диаметр объектива (апертура), мм: 60
  • Фокусное расстояние, мм: 500
  • Светосила (относительное отверстие): f/8.33
  • Покрытие оптики: полное
  • Максимальное полезное увеличение, крат: 120
  • Разрешающая способность, угл. секунд: 2.3
  • Окуляры: Kellner MA 10 мм (50х), Kellner MA 20 мм (25х)
  • Линза Барлоу в комплекте: 3x
  • Фокусер: 1,25"
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
  • Искатель: оптический, 5x24
  • Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
  • Тип монтировки: азимутальная
  • Управление: ручное
  • Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
  • Тренога: Алюминиевая
  • Wi-Fi: Нет
  • Уровень пользователя: для детей, для начинающих
  • Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы, наземные объекты
  • Материал оптики: оптическое стекло
  • Материал трубы: алюминий
  • Уровень сложности сборки и настройки: просто
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10.5
  • Лоток для аксессуаров: да
  • Крепление «ласточкин хвост»: да
  • Вес в упаковке: 4.4 кг
  • Размер упаковки: 79 × 31 × 22 см
  • Съемка на смартфон: Да

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Адаптер для смартфона
  • Bluetooth-пульт для смартфона
  • Альт-азимутальная монтировка
  • Оптический искатель 5х24
  • Диагональная призма 90°
  • Окуляр Kellner MA 10 мм
  • Окуляр Kellner MA 20 мм
  • Линза Барлоу 3х
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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