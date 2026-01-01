Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп

Фототелескоп подходит и для охоты за планетами. Вы сможете убедиться, что Сатурн – это не просто яркая точка на небе, а настоящий гигант, окруженный кольцами, увидите крупнейшие спутники Юпитера и заметите, как Венера меняет свою фазу, превращаясь в тонкий серп. Никаких сложных настроек не потребуется: монтировка оснащена удобной рукояткой, поэтому фототелескопом можно управлять как обычной зрительной трубой – навести и сразу смотреть и фотографировать.
Изображение в окуляре получается прямым, «земным», а не перевернутым, как у классических рефракторов. Благодаря этому Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 пригодится не только ночью, но и днем: рассматривайте горы, лесные дали, птиц и зверей в естественной среде.
Не рискуйте четкостью кадров – для съемки используйте Bluetooth-пульт, который входит в комплект. Он позволяет спускать затвор камеры смартфона, не дотрагиваясь до телескопа, поэтому фотографии и видео получатся кристально чистыми, без «мыла» и смазывания.
Фототелескоп собран компактно и весит немного, а сборка интуитивно понятна. Он станет надежным звездным помощником для начинающих астрономов и мобильных фотографов любого возраста!
Основные особенности:
- Четкие снимки без смазывания – Bluetooth-пульт позволяет управлять камерой смартфона на расстоянии
- Совместимость с любым смартфоном – универсальный адаптер подходит ко всем моделям iPhone и Android
- Фото и видео сразу в телефоне – все снимки попадают прямо в галерею вашего устройства
- Днем – зрительная труба, ночью – телескоп; фототелескоп одинаково хорош для съемки космоса и природы
- Алюминиевая тренога – прочная, легкая, не боится перепадов температуры, надежно стоит на бетоне, асфальте, газоне и мягкой почве
- Готовый подарок по любому поводу – внутри коробки есть абсолютно все для первых шагов в астрономии и мобильной съемке
Характеристики:
- Тип телескопа: рефрактор
- Оптическая схема: рефрактор-ахромат
- Диаметр объектива (апертура), мм: 60
- Фокусное расстояние, мм: 500
- Светосила (относительное отверстие): f/8.33
- Покрытие оптики: полное
- Максимальное полезное увеличение, крат: 120
- Разрешающая способность, угл. секунд: 2.3
- Окуляры: Kellner MA 10 мм (50х), Kellner MA 20 мм (25х)
- Линза Барлоу в комплекте: 3x
- Фокусер: 1,25"
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
- Искатель: оптический, 5x24
- Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
- Тип монтировки: азимутальная
- Управление: ручное
- Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
- Тренога: Алюминиевая
- Wi-Fi: Нет
- Уровень пользователя: для детей, для начинающих
- Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы, наземные объекты
- Материал оптики: оптическое стекло
- Материал трубы: алюминий
- Уровень сложности сборки и настройки: просто
- Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10.5
- Лоток для аксессуаров: да
- Крепление «ласточкин хвост»: да
- Вес в упаковке: 4.4 кг
- Размер упаковки: 79 × 31 × 22 см
- Съемка на смартфон: Да