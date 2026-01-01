Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 фототелескоп

Описание

Фототелескоп подходит и для охоты за планетами. Вы сможете убедиться, что Сатурн – это не просто яркая точка на небе, а настоящий гигант, окруженный кольцами, увидите крупнейшие спутники Юпитера и заметите, как Венера меняет свою фазу, превращаясь в тонкий серп. Никаких сложных настроек не потребуется: монтировка оснащена удобной рукояткой, поэтому фототелескопом можно управлять как обычной зрительной трубой – навести и сразу смотреть и фотографировать.

Изображение в окуляре получается прямым, «земным», а не перевернутым, как у классических рефракторов. Благодаря этому Levenhuk Kelvin Nova BASE 60/500 пригодится не только ночью, но и днем: рассматривайте горы, лесные дали, птиц и зверей в естественной среде.

Не рискуйте четкостью кадров – для съемки используйте Bluetooth-пульт, который входит в комплект. Он позволяет спускать затвор камеры смартфона, не дотрагиваясь до телескопа, поэтому фотографии и видео получатся кристально чистыми, без «мыла» и смазывания.

Фототелескоп собран компактно и весит немного, а сборка интуитивно понятна. Он станет надежным звездным помощником для начинающих астрономов и мобильных фотографов любого возраста!

Основные особенности:

Четкие снимки без смазывания – Bluetooth-пульт позволяет управлять камерой смартфона на расстоянии

Совместимость с любым смартфоном – универсальный адаптер подходит ко всем моделям iPhone и Android

Фото и видео сразу в телефоне – все снимки попадают прямо в галерею вашего устройства

Днем – зрительная труба, ночью – телескоп; фототелескоп одинаково хорош для съемки космоса и природы

Алюминиевая тренога – прочная, легкая, не боится перепадов температуры, надежно стоит на бетоне, асфальте, газоне и мягкой почве

Готовый подарок по любому поводу – внутри коробки есть абсолютно все для первых шагов в астрономии и мобильной съемке

Характеристики: