Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп

Чтобы случайные вибрации не смазали лучший кадр, предусмотрена возможность съемки с Bluetooth-пультом для смартфона. Вы управляете спуском затвора камеры дистанционно, не прикасаясь к телефону или фототелескопу – это особенно важно при работе на большом увеличении, когда любое колебание портит картинку.
Одна из самых удобных особенностей модели – монтировка с вынесенной рукояткой. Вы управляете фототелескопом так же естественно, как камерой на штативе: просто беритесь за ручку и поворачивайте в нужную сторону по вертикали и горизонтали.
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 по праву можно назвать «лунным» телескопом, но при чистой атмосфере он также откроет вам фазы Венеры, спутники Юпитера и кольца Сатурна. Главные достоинства прибора – полная готовность к астронаблюдениям прямо из коробки, продуманная простота наведения и возможность сохранять снимки космоса на телефон без программ-посредников.
Основные особенности:
- Быстрый старт в съемке космоса – рассматривайте и фотографируйте Луну во всех подробностях: кратеры, моря и горы будут такими же четкими, как на картинках в интернете
- Снимайте без вибраций – Bluetooth-пульт для смартфона позволит управлять затвором камеры на расстоянии, не прикасаясь к телескопу
- Дружит с любым телефоном – в адаптер одинаково легко устанавливаются как iPhone, так и Android
- Готовые шедевры – сразу в ленту: фотографии космоса сохраняются прямо в галерею телефона, откуда их легко выложить в соцсети за пару секунд
- Монтировка с удобной рукояткой позволяет управлять фототелескопом интуитивно
- Все нужные аксессуары уже в коробке – никаких дополнительных трат
Характеристики:
- Тип телескопа: рефрактор
- Оптическая схема: рефрактор-ахромат
- Диаметр объектива (апертура), мм: 50
- Фокусное расстояние, мм: 600
- Светосила (относительное отверстие): f/12
- Покрытие оптики: полное
- Максимальное полезное увеличение, крат: 100
- Разрешающая способность, угл. секунд: 2.8
- Окуляры: Kellner MA 10 мм (60х), Kellner MA 20 мм (30х)
- Линза Барлоу в комплекте: 3x
- Фокусер: 0,965"
- Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
- Искатель: оптический, 5x24
- Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
- Тип монтировки: азимутальная
- Управление: ручное
- Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
- Тренога: Алюминиевая
- Wi-Fi: Нет
- Уровень пользователя: для детей, для начинающих
- Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы
- Материал оптики: оптическое стекло
- Материал трубы: алюминий
- Уровень сложности сборки и настройки: просто
- Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10
- Лоток для аксессуаров: да
- Крепление «ласточкин хвост»: да
- Вес в упаковке: 4.35 кг
- Размер упаковки: 79 × 31 × 22 см
- Съемка на смартфон: Да