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Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп
Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп

Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп

Levenhuk
Артикул: MTG-6237

Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп. Легкий способ снимать космос без сложных настроек и долгой подготовки. Даже новичок сможет быстро навести его на яркий объект на небе и сразу сделать эффектное фото или записать вирусное видео на свой смартфон. Главная цель этого фототелескопа – Луна. В окуляр вы увидите не просто светлый диск, а рельеф спутника с темными участками застывшей лавы – лунными морями, среди которых легко узнать Море Спокойствия или Море Влажности. Хорошо заметны горные гряды, например, Карпаты, и крупные ударные кратеры вроде Аристарха или Птолемея.

Описание

Чтобы случайные вибрации не смазали лучший кадр, предусмотрена возможность съемки с Bluetooth-пультом для смартфона. Вы управляете спуском затвора камеры дистанционно, не прикасаясь к телефону или фототелескопу – это особенно важно при работе на большом увеличении, когда любое колебание портит картинку.

Одна из самых удобных особенностей модели – монтировка с вынесенной рукояткой. Вы управляете фототелескопом так же естественно, как камерой на штативе: просто беритесь за ручку и поворачивайте в нужную сторону по вертикали и горизонтали.

Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 по праву можно назвать «лунным» телескопом, но при чистой атмосфере он также откроет вам фазы Венеры, спутники Юпитера и кольца Сатурна. Главные достоинства прибора – полная готовность к астронаблюдениям прямо из коробки, продуманная простота наведения и возможность сохранять снимки космоса на телефон без программ-посредников.

Основные особенности:

  • Быстрый старт в съемке космоса – рассматривайте и фотографируйте Луну во всех подробностях: кратеры, моря и горы будут такими же четкими, как на картинках в интернете
  • Снимайте без вибраций – Bluetooth-пульт для смартфона позволит управлять затвором камеры на расстоянии, не прикасаясь к телескопу
  • Дружит с любым телефоном – в адаптер одинаково легко устанавливаются как iPhone, так и Android
  • Готовые шедевры – сразу в ленту: фотографии космоса сохраняются прямо в галерею телефона, откуда их легко выложить в соцсети за пару секунд
  • Монтировка с удобной рукояткой позволяет управлять фототелескопом интуитивно
  • Все нужные аксессуары уже в коробке – никаких дополнительных трат

Характеристики:

  • Тип телескопа: рефрактор
  • Оптическая схема: рефрактор-ахромат
  • Диаметр объектива (апертура), мм: 50
  • Фокусное расстояние, мм: 600
  • Светосила (относительное отверстие): f/12
  • Покрытие оптики: полное
  • Максимальное полезное увеличение, крат: 100
  • Разрешающая способность, угл. секунд: 2.8
  • Окуляры: Kellner MA 10 мм (60х), Kellner MA 20 мм (30х)
  • Линза Барлоу в комплекте: 3x
  • Фокусер: 0,965"
  • Посадочный диаметр окуляров, дюймов: 1,25
  • Искатель: оптический, 5x24
  • Способ крепления трубы: пластина «ласточкин хвост»
  • Тип монтировки: азимутальная
  • Управление: ручное
  • Высота треноги, мм: регулируемая, до 1140
  • Тренога: Алюминиевая
  • Wi-Fi: Нет
  • Уровень пользователя: для детей, для начинающих
  • Предмет наблюдения: планеты Солнечной системы
  • Материал оптики: оптическое стекло
  • Материал трубы: алюминий
  • Уровень сложности сборки и настройки: просто
  • Проницающая способность (звездная величина, приблизительно): 10
  • Лоток для аксессуаров: да
  • Крепление «ласточкин хвост»: да
  • Вес в упаковке: 4.35 кг
  • Размер упаковки: 79 × 31 × 22 см
  • Съемка на смартфон: Да

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Адаптер для смартфона
  • Bluetooth-пульт для смартфона
  • Альт-азимутальная монтировка
  • Оптический искатель 5х24
  • Диагональное зеркало 90°
  • Окуляр Kellner MA 10 мм
  • Окуляр Kellner MA 20 мм
  • Линза Барлоу 3х
  • Алюминиевая тренога
  • Лоток для аксессуаров
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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