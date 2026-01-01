Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 фототелескоп

Описание

Чтобы случайные вибрации не смазали лучший кадр, предусмотрена возможность съемки с Bluetooth-пультом для смартфона. Вы управляете спуском затвора камеры дистанционно, не прикасаясь к телефону или фототелескопу – это особенно важно при работе на большом увеличении, когда любое колебание портит картинку.

Одна из самых удобных особенностей модели – монтировка с вынесенной рукояткой. Вы управляете фототелескопом так же естественно, как камерой на штативе: просто беритесь за ручку и поворачивайте в нужную сторону по вертикали и горизонтали.

Levenhuk Kelvin Nova BASE 50/600 по праву можно назвать «лунным» телескопом, но при чистой атмосфере он также откроет вам фазы Венеры, спутники Юпитера и кольца Сатурна. Главные достоинства прибора – полная готовность к астронаблюдениям прямо из коробки, продуманная простота наведения и возможность сохранять снимки космоса на телефон без программ-посредников.

Основные особенности:

Быстрый старт в съемке космоса – рассматривайте и фотографируйте Луну во всех подробностях: кратеры, моря и горы будут такими же четкими, как на картинках в интернете

Снимайте без вибраций – Bluetooth-пульт для смартфона позволит управлять затвором камеры на расстоянии, не прикасаясь к телескопу

Дружит с любым телефоном – в адаптер одинаково легко устанавливаются как iPhone, так и Android

Готовые шедевры – сразу в ленту: фотографии космоса сохраняются прямо в галерею телефона, откуда их легко выложить в соцсети за пару секунд

Монтировка с удобной рукояткой позволяет управлять фототелескопом интуитивно

Все нужные аксессуары уже в коробке – никаких дополнительных трат

Характеристики: