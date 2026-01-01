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Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп
Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп

Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп

Bresser
Артикул: MTG-2387

Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп. Рефлектор Ньютона, оснащенный встроенной линзой Барлоу. Поэтому при его большом фокусном расстоянии (1400 мм) длина трубы остается достаточно короткой и удобной для транспортировки. Экваториальная монтировка EQ3 позволяет быстро навести телескоп на интересующий небесный объект и сопровождать его суточное движение вращением ручки тонких движений. Для удобства поиска объектов есть искатель с красной точкой.

Описание

Устойчивая тренога, на которую устанавливается телескоп, имеет лоток для принадлежностей – на нем можно расположить дополнительные окуляры, фильтры и любые другие мелкие предметы. Окуляры, которыми комплектуется Bresser Pollux 150/1400 EQ3, достаточно универсальны и дают хорошие результаты при любых наблюдениях. Они обеспечивают качественное и яркое изображение без существенных искажений по всему полю зрения. Диапазон увеличений уже в базовой комплектации составляет 70–1050 крат.

В комплекте есть универсальное крепление для смартфона на присосках: просто закрепите его на окуляре и делайте красивые астрофотографии Луны и ярких звезд. Благодаря сравнительно небольшим размерам и весу телескоп без труда можно вывезти за пределы города и в полной мере насладиться красотой звездного неба, не испорченного городской атмосферой. При желании модель можно доукомплектовать цифровой камерой.

Телескоп Bresser Pollux – универсальный инструмент для наблюдений. Благодаря апертуре в 150 мм он собирает достаточное количество света, чтобы можно было наблюдать множество слабых объектов неба – туманностей, звездных скоплений и галактик. В то же время с Bresser Pollux вы сможете наблюдать планеты Солнечной системы, яркие кометы и звезды до 13-ой звездной величины, в том числе двойные.

Характеристики:

  • Тип телескопа - рефлектор 
  • Оптическая схема - Ньютона
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 150
  • Фокусное расстояние, мм - 1400
  • Максимальное полезное увеличение, крат - 300
  • Увеличение, крат - 70-1050
  • Окуляры в комплекте - Kellner 4 и 20 мм
  • Искатель - с красной точкой
  • Тренога - стальная
  • Высота треноги, мм - регулируемая
  • Тип управления телескопом - ручной
  • Тип монтировки -экваториальная, EQ3
  • Уровень пользователя -для опытных
  • Предмет наблюдения -объекты дальнего космоса
  • Вес, кг - 17
  • Габариты - 33.0×78.0×52.0 см.

Комплектация

  • Труба телескопа
  • Тренога алюминиевая с лотком для аксессуаров
  • Окуляры: Kellner 4 и 20 мм
  • Искатель с красной точкой
  • Линза Барлоу 3х
  • Держатель смартфона (универсальный, на присосках)
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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