Bresser Pollux 150/1400 EQ3 телескоп

Описание

Устойчивая тренога, на которую устанавливается телескоп, имеет лоток для принадлежностей – на нем можно расположить дополнительные окуляры, фильтры и любые другие мелкие предметы. Окуляры, которыми комплектуется Bresser Pollux 150/1400 EQ3, достаточно универсальны и дают хорошие результаты при любых наблюдениях. Они обеспечивают качественное и яркое изображение без существенных искажений по всему полю зрения. Диапазон увеличений уже в базовой комплектации составляет 70–1050 крат.

В комплекте есть универсальное крепление для смартфона на присосках: просто закрепите его на окуляре и делайте красивые астрофотографии Луны и ярких звезд. Благодаря сравнительно небольшим размерам и весу телескоп без труда можно вывезти за пределы города и в полной мере насладиться красотой звездного неба, не испорченного городской атмосферой. При желании модель можно доукомплектовать цифровой камерой.

Телескоп Bresser Pollux – универсальный инструмент для наблюдений. Благодаря апертуре в 150 мм он собирает достаточное количество света, чтобы можно было наблюдать множество слабых объектов неба – туманностей, звездных скоплений и галактик. В то же время с Bresser Pollux вы сможете наблюдать планеты Солнечной системы, яркие кометы и звезды до 13-ой звездной величины, в том числе двойные.





Характеристики: