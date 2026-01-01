Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп

Описание

Благодаря ахроматической оптике телескоп передает контрастное и яркое изображение с минимумом оптических искажений. Экваториальная монтировка упрощает ведение астрономических объектов по небосклону и делает управление телескопом максимально легким. В базовой комплектации телескоп управляется вручную, но при необходимости можно дополнительно приобрести моторный привод оси прямого восхождения.



Для крепления оптической трубы используется надежная пластина «ласточкин хвост», во время наведения телескоп движется мягко и не качается. В комплект также включена стальная тренога. Она устойчивая, уверенно стоит даже на неровной поверхности, ее высоту можно регулировать. В центре треноги находится лоток для аксессуаров.

Благодаря богатой комплектации и качественной оптике и механике телескоп Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 станет отличным выбором и для начинающего исследователя космоса, и для опытного астронома.

Характеристики: