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Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп
Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп

Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп

Bresser
Артикул: MTG-2406

Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 телескоп. Ахроматический рефрактор, который прекрасно проявляет себя при изучении ближнего космоса. В него можно увидеть Большое Красное Пятно на Юпитере, полярные шапки на Марсе, кольца Сатурна, поверхность Луны в мельчайших подробностях – вся Солнечная система доступна для наблюдений. Увидеть получится и далекие звездные скопления, туманности и галактики. Понаблюдать можно и Солнце, так как в комплект включен специальный солнечный фильтр. А адаптер для смартфона позволит заняться астрофотографией – вы сможете снимать красоты космоса прямо на камеру телефона.

Описание

Благодаря ахроматической оптике телескоп передает контрастное и яркое изображение с минимумом оптических искажений. Экваториальная монтировка упрощает ведение астрономических объектов по небосклону и делает управление телескопом максимально легким. В базовой комплектации телескоп управляется вручную, но при необходимости можно дополнительно приобрести моторный привод оси прямого восхождения.

Для крепления оптической трубы используется надежная пластина «ласточкин хвост», во время наведения телескоп движется мягко и не качается. В комплект также включена стальная тренога. Она устойчивая, уверенно стоит даже на неровной поверхности, ее высоту можно регулировать. В центре треноги находится лоток для аксессуаров.

Благодаря богатой комплектации и качественной оптике и механике телескоп Bresser Messier AR-90L/1200 EXOS-1/EQ4 станет отличным выбором и для начинающего исследователя космоса, и для опытного астронома.

Характеристики:

  • Тип телескопа - рефрактор
  • Оптическая схема - ахромат
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 90
  • Фокусное расстояние, мм - 1200
  • Максимальное полезное увеличение, крат - 180
  • Светосила (относительное отверстие) - f/13,3
  • Окуляры в комплекте - Super Plössl 26 мм (46х)
  • Искатель - оптический, 6х30
  • Тренога -стальная
  • Высота треноги, мм - регулируемая
  • Тип управления телескопом - ручной
  • Тип монтировки - экваториальная EXOS-1/EQ4
  • Уровень пользователя -для профессионалов
  • Предмет наблюдения - планеты Солнечной системы, наземные объекты
  • Вес, кг - 20,08
  • Габариты - 24.0×130.0×53.0 см.

Комплектация

  • Оптическая труба телескопа
  • Окуляр Super Plössl 26 мм, 1,25"
  • Оптический искатель 6х30
  • Диагональное зеркало, 1,25"
  • Экваториальная монтировка EXOS-1/EQ4
  • Тренога стальная с полочкой для аксессуаров
  • Ручки тонких движений
  • Противовес
  • Крепежное кольцо
  • Пластина «ласточкин хвост»
  • Солнечный фильтр
  • Крепление для фотокамеры
  • Адаптер для смартфона
  • Диск с планетарием Stellarium
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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