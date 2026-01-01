Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая

Описание

Обновленный фокусер надежен, но в то же время движется плавно и мягко. Он идеально сочетается с широкопольной оптикой, так как убирает затемнения по краям изображения. В фокусер можно устанавливать оптические аксессуары с посадочным диаметром 1,25" и 2", есть и резьба под Т-кольцо. Диагональное зеркало, включенное в комплект поставки, позволяет вести наземные наблюдения с максимальным комфортом.

Для наведения на объекты используется оптический искатель, для крепления к монтировке – классический «ласточкин хвост» со стальными направляющими. Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc – телескоп с низкодисперсионными линзами ED высокого класса, который можно использовать для широкого круга астронаблюдений.





Характеристики: