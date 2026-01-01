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Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая
Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая

Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая

Bresser
Артикул: MTG-2414

Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая. Оптическая труба для требовательных пользователей, которые хотят не только вести визуальные наблюдения за космосом, но и фотографировать его во всем великолепии. Это короткофокусный рефрактор с оптикой ED с низкой дисперсией и фокусером Hexafoc с увеличенной апертурой. Картинка не страдает от хроматизма – оптика передает все детали четко и ясно. Телескоп универсален – он подходит для изучения Луны, планет Солнечной системы и дальнего космоса. Его можно применять и для астрофотографии. Телескоп с низкодисперсионными линзами ED универсален.

Описание

Обновленный фокусер надежен, но в то же время движется плавно и мягко. Он идеально сочетается с широкопольной оптикой, так как убирает затемнения по краям изображения. В фокусер можно устанавливать оптические аксессуары с посадочным диаметром 1,25" и 2", есть и резьба под Т-кольцо. Диагональное зеркало, включенное в комплект поставки, позволяет вести наземные наблюдения с максимальным комфортом.

Для наведения на объекты используется оптический искатель, для крепления к монтировке – классический «ласточкин хвост» со стальными направляющими. Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc – телескоп с низкодисперсионными линзами ED высокого класса, который можно использовать для широкого круга астронаблюдений.

Характеристики:

  • Тип телескопа - рефрактор
  • Оптическая схема - ахромат
  • Диаметр объектива (апертура), мм - 102
  • Фокусное расстояние, мм - 460
  • Максимальное полезное увеличение, крат - 204
  • Окуляры в комплекте - Super Plössl 26 мм (17х)
  • Искатель - оптический, 6х30
  • Фокусер - реечный, Hexafoc с апертурой 2,5"
  • Уровень пользователя - для продвинутых
  • Предмет наблюдения - наземные объекты, планеты Солнечной системы
  • Вес, кг - 4,5
  • Габариты - 67.0×23.0×21.0 см.

Комплектация

  • Оптическая труба
  • Окуляр Super Plössl 26 мм, 1,25"
  • Адаптеры: для окуляров 1,25" и 2", с T2-резьбой
  • Крепежные кольца с ручкой и держателем для фотокамеры
  • Оптический искатель 6x30
  • Диагональное зеркало, 1,25"
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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