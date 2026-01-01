Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc труба оптическая

Обновленный фокусер надежен, но в то же время движется плавно и мягко. Он идеально сочетается с широкопольной оптикой, так как убирает затемнения по краям изображения. В фокусер можно устанавливать оптические аксессуары с посадочным диаметром 1,25" и 2", есть и резьба под Т-кольцо. Диагональное зеркало, включенное в комплект поставки, позволяет вести наземные наблюдения с максимальным комфортом.
Для наведения на объекты используется оптический искатель, для крепления к монтировке – классический «ласточкин хвост» со стальными направляющими. Bresser Messier AR-102xs/460 Hexafoc – телескоп с низкодисперсионными линзами ED высокого класса, который можно использовать для широкого круга астронаблюдений.
Характеристики:
- Тип телескопа - рефрактор
- Оптическая схема - ахромат
- Диаметр объектива (апертура), мм - 102
- Фокусное расстояние, мм - 460
- Максимальное полезное увеличение, крат - 204
- Окуляры в комплекте - Super Plössl 26 мм (17х)
- Искатель - оптический, 6х30
- Фокусер - реечный, Hexafoc с апертурой 2,5"
- Уровень пользователя - для продвинутых
- Предмет наблюдения - наземные объекты, планеты Солнечной системы
- Вес, кг - 4,5
- Габариты - 67.0×23.0×21.0 см.