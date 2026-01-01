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Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр
Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр
Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр
Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр

Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр

Levenhuk
Артикул: OLE-2891

Детский монокуляр для изучения окружающего мира с оптикой из качественного стекла BK-7 с многослойным просветлением, плавная смена увеличения 10–30 крат. Широкое поле зрения для наблюдений. Небольшой ближний фокус для наблюдений за близкими целями. Диаметр объектива – 30 мм. Монокуляр удобен в использовании благодаря поворотно-выдвижному наглазнику. Монокуляр можно установить на штатив.

Описание

В монокуляр можно наблюдать за дикой природой и рассматривать городские пейзажи. Хорошее поле зрения позволяет следить за движущимися объектами.

Характеристики:

  • Материал оптики ВК-7
  • Покрытие линз - многослойное
  • Увеличение 10-30 крат
  • Диаметр объектива (апература) 30 мм
  • Реальный угол зрения 4,6-2,6 градусов
  • Диаметр выходного зрачка 1,7-1,2 мм
  • Вынос выходного зрачка 17-14 мм
  • Минимальная дистанция фокусировки 2,5 м
  • Наглазник окуляра поворотно-выдвижной
  • С зумом
  • Поле зрения на удалении 1000 м - 80,5-45,5 м
  • Можно установить на штатив.

Комплектация

  • Монокуляр
  • Чехол
  • Ремешок
  • Салфетка для очистки оптики
  • Защитные крышки окуляра и объектива
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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