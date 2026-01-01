Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр

Артикул: OLE-2891

Детский монокуляр для изучения окружающего мира с оптикой из качественного стекла BK-7 с многослойным просветлением, плавная смена увеличения 10–30 крат. Широкое поле зрения для наблюдений. Небольшой ближний фокус для наблюдений за близкими целями. Диаметр объектива – 30 мм. Монокуляр удобен в использовании благодаря поворотно-выдвижному наглазнику. Монокуляр можно установить на штатив.