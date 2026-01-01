Levenhuk LabZZ MC6 монокуляр

В монокуляр можно наблюдать за дикой природой и рассматривать городские пейзажи. Хорошее поле зрения позволяет следить за движущимися объектами.
Характеристики:
- Материал оптики ВК-7
- Покрытие линз - многослойное
- Увеличение 10-30 крат
- Диаметр объектива (апература) 30 мм
- Реальный угол зрения 4,6-2,6 градусов
- Диаметр выходного зрачка 1,7-1,2 мм
- Вынос выходного зрачка 17-14 мм
- Минимальная дистанция фокусировки 2,5 м
- Наглазник окуляра поворотно-выдвижной
- С зумом
- Поле зрения на удалении 1000 м - 80,5-45,5 м
- Можно установить на штатив.