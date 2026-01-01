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Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25
Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25

Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25

Levenhuk
Артикул: OLE-5997

Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25 — цифровое оптическое устройство для наблюдения за удалёнными объектами с возможностью фото- и видеосъёмки. По беспроводному соединению отснятые материалы можно передавать на мобильное устройство для просмотра и сохранения. Фотокуляр подходит для наблюдений на природе, прогулках и экскурсиях, помогая фиксировать интересные объекты и делиться результатами.

Описание

Wi-Fi фотокуляр Levenhuk Kelvin WFP25

Levenhuk Kelvin WFP25 — цифровой фотокуляр с беспроводным подключением по Wi-Fi. Он предназначен для наблюдения за удалёнными объектами, а также для создания фото- и видеозаписей. Изображение можно передавать на смартфон или планшет, чтобы просматривать его на большом экране, сохранять памятные моменты и делиться ими.

Модель подойдёт любителям природы и путешествий, охотникам, туристам, наблюдателям за птицами и всем, кому нужен компактный прибор для визуального контроля удалённых объектов с возможностью фото- и видеосъёмки.

Особенности

  • Беспроводное подключение по Wi-Fi. Фотокуляр позволяет установить соединение с мобильным устройством без использования кабеля для передачи изображения и управления основными функциями.
  • Фото- и видеосъёмка. Наблюдение можно дополнить сохранением интересных объектов и событий в виде фотографий или видеороликов.
  • Просмотр изображения на экране смартфона или планшета. Мобильное устройство удобно использовать для контроля изображения, демонстрации наблюдений другим людям и работы с отснятыми файлами.
  • Универсальное применение. Прибор подходит для наблюдений на открытом воздухе, во время прогулок, поездок, туристических маршрутов и загородного отдыха.
  • Компактный формат. Фотокуляр удобнее брать с собой, чем более крупную оптическую или наблюдательную систему, когда важны мобильность и возможность быстро сделать снимок.
  • Цифровой принцип работы. Levenhuk Kelvin WFP25 объединяет функции наблюдательного прибора и цифровой камеры, поэтому может использоваться не только для визуального контроля, но и для фиксации результатов наблюдений.

Технические характеристики

  • Тип: цифровой фотокуляр.
  • Беспроводная связь: Wi-Fi.
  • Основные функции: наблюдение, фотосъёмка, видеозапись, передача изображения на мобильное устройство.
  • Управление и просмотр: с помощью совместимого смартфона или планшета через беспроводное подключение.

Сценарии применения

  • Наблюдение за природой: изучение птиц, животных и пейзажей без необходимости подходить к объекту близко.
  • Путешествия и туризм: просмотр удалённых объектов на маршруте, осмотр достопримечательностей и создание фотоархива поездки.
  • Загородный отдых: наблюдение за окружающей территорией, лесом, водоёмом и открытыми пространствами.
  • Любительская съёмка: запись коротких видеороликов и фотографий во время прогулок и экспедиций.
  • Совместные наблюдения: передача изображения на экран мобильного устройства удобна, когда результат хотят одновременно увидеть несколько человек.

Совместимость и особенности эксплуатации

Для использования беспроводных функций потребуется смартфон или планшет с поддержкой Wi-Fi и совместимое мобильное приложение. Перед началом работы необходимо установить соединение между фотокуляром и мобильным устройством в соответствии с инструкцией.

Для получения более стабильного изображения рекомендуется удерживать прибор неподвижно, особенно при наблюдении на большом увеличении и во время видеозаписи. Оптические поверхности следует очищать только специальными средствами и салфетками для линз. После использования фотокуляр рекомендуется хранить в сухом месте, защищая его от ударов, влаги и резких перепадов температуры.

Рекомендованные товары и аксессуары

Комплектация

  • Wi-Fi фотокуляр
  • Кабель USB Type-C
  • Карта памяти microSD 32 ГБ
  • Зажим для смартфона
  • Мягкая вставка из EVA
  • Салфетка для ухода за оптикой
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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