Микромед 3 U3 микроскоп биологический

Описание

С дополнительными устройствами микроскоп может быть использован для исследований по методу темного поля и фазового контраста. Микроскоп Микромед 3 (U3) рекомендован для диагностических исследований в лечебных учреждениях (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г) и в высших учебных заведениях.



Модульная конструкция микроскопа позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью исследования в проходящем свете. Микроскоп позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор. Благодаря модульной конструкции, микроскоп легко может быть модернизирован.

Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.



Микроскоп Микромед 3 (U3) имеет оптическую схему, скорректированную на бесконечность. Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства со слотом для устройства темного поля. В комплект поставки микроскопа Микромед 3 (U3) входят объективы с планахроматической коррекцией - PLAN 4x/0.13, PLAN 10x/0.25, PLAN 40x/0.65 и объектив для исследований с масляной иммерсией PLAN 100x/1.25 oil. Объективы PLAN 40x/0.65 и PLAN 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.



Благодаря исправленной кривизне поля и сферической аберрации объективов, исследователь может наблюдать плоское изображение без искажений по краям с одинаково высокой резкостью по всему полю. В сочетании с исправленным хроматизмом, это обеспечивает высокую информативность, комфорт при наблюдении и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 5 объективов, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.



Микроскоп Микромед 3 (U3) снабжен тринокулярной визуальной насадкой, предназначенной для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра и вывода изображений или видео на внешнее устройство. Конструкция микроскопа позволяет проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и одновременно использовать цифровой канал без переключения светового потока. Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации – третий тубус с помощью резьбового крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений.

В базовую комплектацию микроскопа входит оптический адаптер 0.5х, что позволяет оптимизировать использование большинство цифровых окулярных камер с размером сенсора 1/2.5"- 1/2". Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов.

Видеоокуляр в базовый комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Микроскоп Микромед 3 (U3) имеет осветительную систему, построенную по схеме Кёлера. Тринокулярная конструкция с разделением светового потока на два канала требует более высокой яркости в пространстве изображений, что необходимо как для комфортного исследования, так и для записи качественных фото и видео файлов. Примененная в микроскопе схема Кёлера позволяет максимально использовать яркость источника света, достигать высокого контраста изображения при отсутствии затемнения краев изображения.

Одна из особенностей микроскопа Микромед 3 (U3) заключается в наличии двух независимых источников света – пользователь может выбрать светодиодный свет или галогенную лампу. Смена источников производится простой заменой блока с держателем. Выбор типа источника осуществляется исходя из исследовательских задач и характера исследуемого объекта.



Еще одна особенность микроскопа Микромед 3 (U3) является осветительная система светлого поля с иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. Числовая апертура конденсора при работе с масляной иммерсией А=1.25. Конденсор имеет центрируемую оправу и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет

19 мм. Апертурная диафрагма конденсора имеет шкалу с маркировкой значений увеличений

и апертур используемых объективов. В оправе конденсора имеется слот для установки дополнительного устройства - слайдера с устройством темного поля. Также в осветительную систему входит коллектор с полевой диафрагмой и источник света с регулируемой яркостью.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Максимальный диапазон хода фокусировки 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и винтовым упором. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато-реечного механизма.



Механический предметный столик микроскопа имеет размер 156 мм х 138 мм и допускает перемещение образца с помощью коаксиальных рукояток в направлениях X и Y в диапазоне

75 мм х 50 мм. Столик снабжен шкалой с ценой деления 1 мм, и нониусами с ценой деления

0,1 мм. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, что гарантирует надежность конструкции, стабильность точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют покрытие с антистатическими свойствами.





