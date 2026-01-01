Микромед 3 U3 микроскоп биологический

С дополнительными устройствами микроскоп может быть использован для исследований по методу темного поля и фазового контраста. Микроскоп Микромед 3 (U3) рекомендован для диагностических исследований в лечебных учреждениях (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г) и в высших учебных заведениях.
Модульная конструкция микроскопа позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью исследования в проходящем свете. Микроскоп позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор. Благодаря модульной конструкции, микроскоп легко может быть модернизирован.
Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.
Микроскоп Микромед 3 (U3) имеет оптическую схему, скорректированную на бесконечность. Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства со слотом для устройства темного поля. В комплект поставки микроскопа Микромед 3 (U3) входят объективы с планахроматической коррекцией - PLAN 4x/0.13, PLAN 10x/0.25, PLAN 40x/0.65 и объектив для исследований с масляной иммерсией PLAN 100x/1.25 oil. Объективы PLAN 40x/0.65 и PLAN 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.
Благодаря исправленной кривизне поля и сферической аберрации объективов, исследователь может наблюдать плоское изображение без искажений по краям с одинаково высокой резкостью по всему полю. В сочетании с исправленным хроматизмом, это обеспечивает высокую информативность, комфорт при наблюдении и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 5 объективов, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.
Микроскоп Микромед 3 (U3) снабжен тринокулярной визуальной насадкой, предназначенной для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра и вывода изображений или видео на внешнее устройство. Конструкция микроскопа позволяет проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и одновременно использовать цифровой канал без переключения светового потока. Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации – третий тубус с помощью резьбового крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений.
В базовую комплектацию микроскопа входит оптический адаптер 0.5х, что позволяет оптимизировать использование большинство цифровых окулярных камер с размером сенсора 1/2.5"- 1/2". Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов.
Видеоокуляр в базовый комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.
Микроскоп Микромед 3 (U3) имеет осветительную систему, построенную по схеме Кёлера. Тринокулярная конструкция с разделением светового потока на два канала требует более высокой яркости в пространстве изображений, что необходимо как для комфортного исследования, так и для записи качественных фото и видео файлов. Примененная в микроскопе схема Кёлера позволяет максимально использовать яркость источника света, достигать высокого контраста изображения при отсутствии затемнения краев изображения.
Одна из особенностей микроскопа Микромед 3 (U3) заключается в наличии двух независимых источников света – пользователь может выбрать светодиодный свет или галогенную лампу. Смена источников производится простой заменой блока с держателем. Выбор типа источника осуществляется исходя из исследовательских задач и характера исследуемого объекта.
Еще одна особенность микроскопа Микромед 3 (U3) является осветительная система светлого поля с иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. Числовая апертура конденсора при работе с масляной иммерсией А=1.25. Конденсор имеет центрируемую оправу и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет
19 мм. Апертурная диафрагма конденсора имеет шкалу с маркировкой значений увеличений
и апертур используемых объективов. В оправе конденсора имеется слот для установки дополнительного устройства - слайдера с устройством темного поля. Также в осветительную систему входит коллектор с полевой диафрагмой и источник света с регулируемой яркостью.
Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Максимальный диапазон хода фокусировки 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и винтовым упором. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато-реечного механизма.
Механический предметный столик микроскопа имеет размер 156 мм х 138 мм и допускает перемещение образца с помощью коаксиальных рукояток в направлениях X и Y в диапазоне
75 мм х 50 мм. Столик снабжен шкалой с ценой деления 1 мм, и нониусами с ценой деления
0,1 мм. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.
Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, что гарантирует надежность конструкции, стабильность точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют покрытие с антистатическими свойствами.
- Увеличение 40х - 1000х. С дополнительной оптикой 20х - 1600х.
- Оптическая система микроскопа скорректирована на бесконечность.
- Объективы с планахроматической коррекцией обеспечивают высокое качество изображения при записи фото и видео файлов, точность и комфорт при исследованиях.
- Тринокулярная конструкция позволяет вести наблюдение в оптические окуляры и одновременно записывать необходимые файлы.
- Присоединение камеры по стандарту C-Mount позволяет использовать цифровые окулярные камеры различных типов.
- Два независимых источника света - светодиод или галогенная лампа.
- Исследования возможны как по методу светлого поля в обычном свете, так и с дополнительными устройствами методами темного поля, фазового контраста и простой поляризации.
- Механизм грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и фиксатором.
- Микроскоп сертифицирован РОСЗДРАВНАДЗОРом и соответствуют стандартам медицинского оборудования для лабораторных и исследовательских работ.
Характеристики:
- Тип микроскопа Прямой
- Увеличение, крат 40-1000
- Увеличение с дополнительной оптикой, крат 20-1600
- Оптическая схема Бесконечность
- Объективы, в комплекте 4x/0.13, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 oil
- Объективы, дополнительно 2х/0.6, 20х/0.45, 60х/0.80
- Тип коррекции объективов Планахроматы, длина тубуса "бесконечность"
- Револьверное устройство На 5 объективов
- Тип визуальной насадки Тринокулярная
- Увеличение насадки, крат 1
- Диоптрийная настройка, дптр ±5, на левом тубусе
- Угол наклона визуальной насадки, град 30
- Угол поворота визуальной насадки, град 360
- Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 50-75
- Окуляры, в комплекте WF 10/22 с удаленным зрачком
- Окуляры, дополнительно 16х/13, 10/20 со шкалой
- Посадочный диаметр окуляров, мм 30
- Тип крепления видеоокуляров C-Mount
- Оптический адаптер в комплекте 0,5х
- Диапазон фокусировки, мм 9
- Величина хода тонкой фокусировки, мм/оборот 0,1
- Цена деления тонкой фокусировки, мкм 1
- Предметный столик, размер, мм 185х177
- Диапазон перемещения препарата, мм 75х50
- Конденсор светлого поля Иммерсионный, А= 0,9/1,25, центрируемый
- Ход конденсора по оси, мм 21,5
- Апертурная диафрагма Есть
- Полевая диафрагма В коллекторе
- Возможность работы в поляризованном свете Есть
- Источник света №1, светодиод, Вт 3
- Цветовая температура светодиода, ⁰K 6000-6500⁰K
- Источник света №2, галогенная лампа, В/Вт 12/30, цоколь G4
- Регулировка яркости, % 0-100
- Источник питания, сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
- Размеры микроскопа, мм 250 х 380 х 410
- Масса микроскопа, кг 10