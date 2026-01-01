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Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический
Микромед 3 U3 микроскоп биологический

Микромед 3 U3 микроскоп биологический

Микромед
Артикул: MTG-3493

Микромед 3 U3 микроскоп биологический. Применяется в биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине с помощью микроскопа можно изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Также микроскоп применим во многих областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля.

Описание

С дополнительными устройствами микроскоп может быть использован для исследований по методу темного поля и фазового контраста. Микроскоп Микромед 3 (U3) рекомендован для диагностических исследований в лечебных учреждениях (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г) и в высших учебных заведениях.

Модульная конструкция микроскопа позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью исследования в проходящем свете. Микроскоп позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор. Благодаря модульной конструкции, микроскоп легко может быть модернизирован.

Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.

Микроскоп Микромед 3 (U3) имеет оптическую схему, скорректированную на бесконечность. Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства со слотом для устройства темного поля. В комплект поставки микроскопа Микромед 3 (U3) входят объективы с планахроматической коррекцией - PLAN 4x/0.13, PLAN 10x/0.25, PLAN 40x/0.65 и объектив для исследований с масляной иммерсией PLAN 100x/1.25 oil. Объективы PLAN 40x/0.65 и PLAN 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.

Благодаря исправленной кривизне поля и сферической аберрации объективов, исследователь может наблюдать плоское изображение без искажений по краям с одинаково высокой резкостью по всему полю. В сочетании с исправленным хроматизмом, это обеспечивает высокую информативность, комфорт при наблюдении и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 5 объективов, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.

Микроскоп Микромед 3 (U3) снабжен тринокулярной визуальной насадкой, предназначенной для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра и вывода изображений или видео на внешнее устройство. Конструкция микроскопа позволяет проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и одновременно использовать цифровой канал без переключения светового потока. Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации – третий тубус с помощью резьбового крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений. 

В базовую комплектацию микроскопа входит оптический адаптер 0.5х, что позволяет оптимизировать использование большинство цифровых окулярных камер с размером сенсора 1/2.5"- 1/2". Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов. 

Видеоокуляр в базовый комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.

Микроскоп Микромед 3 (U3) имеет осветительную систему, построенную по схеме Кёлера. Тринокулярная конструкция с разделением светового потока на два канала требует более высокой яркости в пространстве изображений, что необходимо как для комфортного исследования, так и для записи качественных фото и видео файлов. Примененная в микроскопе схема Кёлера позволяет максимально использовать яркость источника света, достигать высокого контраста изображения при отсутствии затемнения краев изображения.

Одна из особенностей микроскопа Микромед 3 (U3) заключается в наличии двух независимых источников света – пользователь может выбрать светодиодный свет или галогенную лампу.  Смена источников производится простой заменой блока с держателем. Выбор типа источника осуществляется исходя из исследовательских задач и характера исследуемого объекта.

Еще одна особенность микроскопа Микромед 3 (U3) является осветительная система светлого поля с иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. Числовая апертура конденсора при работе с масляной иммерсией А=1.25. Конденсор имеет центрируемую оправу и регулируемую апертурную ирисовую диафрагму. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет
19 мм. Апертурная диафрагма конденсора имеет шкалу с маркировкой значений увеличений
и апертур используемых объективов. В оправе конденсора имеется слот для установки дополнительного устройства - слайдера с устройством темного поля. Также в осветительную систему входит коллектор с полевой диафрагмой и источник света с регулируемой яркостью.

Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Максимальный диапазон хода фокусировки 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и винтовым упором. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато-реечного механизма.

Механический предметный столик микроскопа имеет размер 156 мм х 138 мм и допускает перемещение образца с помощью коаксиальных рукояток в направлениях X и Y в диапазоне
75 мм х 50 мм. Столик снабжен шкалой с ценой деления 1 мм, и нониусами с ценой деления
0,1 мм. Столик комплектуется съемным препаратоводителем. 

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, что гарантирует надежность конструкции, стабильность точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют покрытие с антистатическими свойствами.


  • Увеличение 40х - 1000х. С дополнительной оптикой 20х - 1600х.
  • Оптическая система микроскопа скорректирована на бесконечность.
  • Объективы с планахроматической коррекцией обеспечивают высокое качество изображения при записи фото и видео файлов, точность и комфорт при исследованиях.
  • Тринокулярная конструкция позволяет вести наблюдение в оптические окуляры и одновременно записывать необходимые файлы.
  • Присоединение камеры по стандарту C-Mount позволяет использовать цифровые окулярные камеры различных типов.
  • Два независимых источника света - светодиод или галогенная лампа.
  • Исследования возможны как по методу светлого поля в обычном свете, так и с дополнительными устройствами методами темного поля, фазового контраста и простой поляризации.
  • Механизм грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и фиксатором.
  • Микроскоп сертифицирован РОСЗДРАВНАДЗОРом и соответствуют стандартам медицинского оборудования для лабораторных и исследовательских работ.

Характеристики:

  • Тип микроскопа Прямой
  • Увеличение, крат 40-1000 
  • Увеличение с дополнительной оптикой, крат 20-1600
  • Оптическая схема Бесконечность
  • Объективы, в комплекте 4x/0.13, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 oil
  • Объективы, дополнительно 2х/0.6, 20х/0.45, 60х/0.80
  • Тип коррекции объективов Планахроматы, длина тубуса "бесконечность"
  • Револьверное устройство На 5 объективов
  • Тип визуальной насадки Тринокулярная
  • Увеличение насадки, крат 1
  • Диоптрийная настройка, дптр  ±5, на левом тубусе
  • Угол наклона визуальной насадки, град 30
  • Угол поворота визуальной насадки, град 360
  • Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 50-75
  • Окуляры, в комплекте WF 10/22 с удаленным зрачком
  • Окуляры, дополнительно 16х/13, 10/20 со шкалой
  • Посадочный диаметр окуляров, мм 30
  • Тип крепления видеоокуляров C-Mount
  • Оптический адаптер в комплекте 0,5х
  • Диапазон фокусировки, мм 9
  • Величина хода тонкой фокусировки, мм/оборот 0,1
  • Цена деления тонкой фокусировки, мкм 1
  • Предметный столик, размер, мм 185х177
  • Диапазон перемещения препарата, мм 75х50
  • Конденсор светлого поля Иммерсионный, А= 0,9/1,25, центрируемый
  • Ход конденсора по оси, мм 21,5
  • Апертурная диафрагма Есть
  • Полевая диафрагма В коллекторе
  • Возможность работы в поляризованном свете Есть
  • Источник света №1, светодиод, Вт 3
  • Цветовая температура светодиода, ⁰K 6000-6500⁰K
  • Источник света №2, галогенная лампа, В/Вт 12/30, цоколь G4
  • Регулировка яркости, % 0-100
  • Источник питания, сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
  • Размеры микроскопа, мм 250 х 380 х 410
  • Масса микроскопа, кг 10

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