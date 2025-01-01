Фильтр

Популярное

Микромед – российский бренд, специализирующийся на производстве микроскопов и лабораторного оборудования для образовательных, медицинских и промышленных целей. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая биологические и стереоскопические микроскопы, цифровые модели с камерами, а также расходные материалы и аксессуары. Бренд ориентирован на разные уровни пользователей – от школьников и студентов до профессионалов в научных исследованиях и медицине.

Особенность микроскопов Микромед – это сочетание доступной цены, надежности и функциональности. Многие модели оснащены качественной оптикой с хорошей разрешающей способностью, а также удобной эргономикой. Бренд активно развивает цифровые решения, предлагая микроскопы с USB-камерами для вывода изображения на компьютер, что делает их востребованными в образовательных учреждениях и лабораториях. Благодаря балансу цены и качества, продукция Микромед пользуется популярностью в России и странах СНГ.

Микромед – российский бренд, специализирующийся на производстве микроскопов и лабораторного оборудования для образовательных, медицинских и промышленных целей. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая биологические и стереоскопические микроскопы, цифровые модели с камерами, а также расходные материалы и аксессуары. Бренд ориентирован на разные уровни пользователей – от школьников и студентов до профессионалов в научных исследованиях и медицине.

Особенность микроскопов Микромед – это сочетание доступной цены, надежности и функциональности. Многие модели оснащены качественной оптикой с хорошей разрешающей способностью, а также удобной эргономикой. Бренд активно развивает цифровые решения, предлагая микроскопы с USB-камерами для вывода изображения на компьютер, что делает их востребованными в образовательных учреждениях и лабораториях. Благодаря балансу цены и качества, продукция Микромед пользуется популярностью в России и странах СНГ.

-10 %
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Арт. OLE-3371
Микромед Visual 5MP 9,7” система визуализации для микроскопа
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Планшетный ПК со встроенной цифровой камерой 5Мр для использования с микроскопами. Встроенное ПО S-EYE осуществляет захват, запись и сохранение файлов. Цветной CMOS сенсор AR0521 формата 1/2.5" с размером пикселя 2,2 х 2,2 мкм. Запись видеофайлов с частотой 30 кадр/сек с разрешением Full HD 1920 х1080. Запись фото разрешением  2592 x 1944. Монитор с диагональю 9,7” (244 мм) с разрешением матрицы 2048х1536 точек. Операционная система Android.

-10 %65 890 ₽
59 300 ₽
В корзину
-10 %
Микромед Эврика 1.3 MP видеоокуляр
Микромед Эврика 1.3 MP видеоокуляр
Микромед Эврика 1.3 MP видеоокуляр
Арт. OLE-3369
Микромед Эврика 1.3 MP видеоокуляр
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Видеоокуляр предназначен для получения, передачи и воспроизведения на экране компьютера изображения, полученного в процессе работы с микроскопом. Цветной CMOS сенсор 1,3Мр формата 1/3" с размером пикселя 3,75 х 3,75 мкм. Чувствительность сенсора – 5500 мВ/люкс-сек. Запись фото с разрешением 1280х960, запись видео с частотой 50, 60 и 180 кадр/сек с разрешением 1280х960, 1280х720 и 640х480 соответственно. Подключение по USB.

-10 %5 990 ₽
5 390 ₽
В корзину
-10 %
Микромед Эврика 2.0 MP видеоокуляр
Микромед Эврика 2.0 MP видеоокуляр
Микромед Эврика 2.0 MP видеоокуляр
Арт. OLE-3370
Микромед Эврика 2.0 MP видеоокуляр
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Видеоокуляр предназначен для получения, передачи и воспроизведения на экране компьютера изображения, полученного в процессе работы с микроскопом. Цветной CMOS сенсор 2 Мр формата 1/2,7" с размером пикселя 3,0 х 3,0 мкм. Чувствительность сенсора – 3300 мВ/люкс-сек. Запись фото с разрешением 1936x1096, запись видео с частотой 30, 60 и 120 кадр/сек с разрешением 1920 x 1080, 1280 x 720 и 640 х 480 соответственно. Подключение по USB.

-10 %7 090 ₽
6 380 ₽
В корзину
-10 %
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Арт. MTG-3487
Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед 1 3 LED inf микроскоп биологический. Микроскоп предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Тринокулярная конструкция позволяет использовать цифровые окулярные камеры. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива. 

-10 %49 290 ₽
44 360 ₽
В корзину
-10 %
Микромед 1 1-20V микроскоп биологический
Микромед 1 1-20V микроскоп биологический
Микромед 1 1-20V микроскоп биологический
Арт. MTG-3490
Микромед 1 1-20V микроскоп биологический
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед 1 1-20V микроскоп биологический. Предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Монокулярная поворотная визуальная насадка с дополнительным тубусом для окулярной камеры. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 20х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.

-10 %27 470 ₽
24 720 ₽
В корзину
-10 %
Микромед 1 3-20 inf микроскоп биологический
Микромед 1 3-20 inf микроскоп биологический
Микромед 1 3-20 inf микроскоп биологический
Арт. MTG-3488
Микромед 1 3-20 inf микроскоп биологический
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед 1 3-20 inf микроскоп биологический. Предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Тринокулярная конструкция позволяет использовать цифровые окулярные камеры. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.

-10 %49 890 ₽
44 900 ₽
В корзину
-10 %
Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический
Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический
Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический
Арт. MTG-3492
Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический. Предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Тринокулярная конструкция позволяет использовать цифровые окулярные камеры. Оптическая схема «бесконечность». Осветительная система Кёлера. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.

-10 %52 790 ₽
47 510 ₽
В корзину
-10 %
Микромед 1 2 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 2 LED inf микроскоп биологический
Микромед 1 2 LED inf микроскоп биологический
Арт. MTG-3485
Микромед 1 2 LED inf микроскоп биологический
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед 1 2 LED inf микроскоп биологический. Микроскоп предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Коррекция на бесконечность. Бинокулярная визуальная насадка. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.

-10 %47 690 ₽
42 920 ₽
В корзину
-10 %
Микромед 1 2-20 inf микроскоп биологический
Микромед 1 2-20 inf микроскоп биологический
Микромед 1 2-20 inf микроскоп биологический
Арт. MTG-3486
Микромед 1 2-20 inf микроскоп биологический
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед 1 2-20 inf микроскоп биологический. Предназначен для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Бинокулярная поворотная визуальная насадка. Увеличение микроскопа в базовой комплектации 40х-1000х, с дополнительными окулярами 40х-2000х. Револьверное устройство на 4 объектива.

-10 %47 690 ₽
42 920 ₽
В корзину
-10 %
Микромед MP-900 (21361) микроскоп
Микромед MP-900 (21361) микроскоп
Микромед MP-900 (21361) микроскоп
Арт. DAN-2343
Микромед MP-900 (21361) микроскоп
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Микромед MP-900 (21361) микроскоп. Монокулярный микроскоп начального уровня для наблюдений в проходящем свете. Фиксированные увеличения 100х - 450х - 900х. Два осветителя - светодиодный и зеркальный. Револьверное устройство на 3 объектива. Поворотный диск с диафрагмами. В комплекте набор принадлежностей. Подарочная упаковка.

-10 %1 700 ₽
1 530 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера