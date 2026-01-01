Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический

Описание

Тринокулярный микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными устройствами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26.12.2007 г) и в высших учебных заведениях.



Благодаря модульной конструкции микроскопа, его легко модернизировать, обновлять, использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью широкий спектр исследований в проходящем свете - методом темного поля и фазового контраста. Конструкция микроскопа позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор.

Микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) спроектирован на оптическую длину тубуса «бесконечность». Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства с апертурной и полевой диафрагмами и слотом для устройства темного поля.



В комплект поставки микроскопа Микромед 2 (3-20 inf.) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований, рассчитанные на длину тубуса «бесконечность» – 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil.

По дополнительному заказу может быть поставлен объектив 60х/0.80. Объективы 40x/0.70 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.



Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.



Особенностью микроскопа Микромед 2 (3-20 inf.) является его осветительная система. Она устроена по схеме Кёлера. Использование схемы освещения по Кёлеру обеспечивает высокий уровень освещенности объекта исследования, что особенно важно для тринокулярного микроскопа с разделением светового потока. Схема Кёлера обеспечивает одновременное наблюдение в окуляры и запись файлов без переключения светового потока с оптического на цифровой канал с достаточным уровнем яркости в пространстве изображений. При этом достигается высокий контраст и детальность изображения при отсутствии затемнения краев поля зрения. Осветительная система микроскопа состоит из коллектора с полевой диафрагмой, конденсора Аббе и галогенной лампы с регулируемой яркостью. Блок питания осветителя встроен в основание микроскопа.



Микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) оснащен иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. При работе с масляной иммерсией его числовая апертура А=1.25. Конденсор центрируемый, имеет апертурную диафрагму и слот для установки дополнительного слайдера с устройством темного поля. Для удобства настройки освещения апертурная диафрагма имеет кольцо с цветной маркировкой значений апертур и увеличений используемых объективов. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм.



Микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) комплектуется тринокулярной визуальной насадкой. Насадка имеет независимый тубус для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра для вывода изображения на внешнее устройство и записи файлов. Конструкция микроскопа позволяет одновременно проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и использовать цифровой канал без переключения светового потока.

Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации с помощью крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений. Кроме того, с помощью крепления этого стандарта можно подсоединить к микроскопу не только специализированные видеоокуляры, но и фото или видео камеры самых разных типов, имеющие крепление для оптики C-Mount. Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов.

Видеоокуляр в комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте с максимальным ходом 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в основании микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки, регулятор усилия хода и винтовой ограничитель. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато - реечного механизма.



Механический предметный столик микроскопа Микромед 2 (3-20 inf.) имеет размер 156 мм х 138 мм и позволяет перемещать исследуемый образец с помощью коаксиальных рукояток в диапазоне 76 мм x 54 мм в направлениях X и Y. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, что гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют покрытие с антистатическими свойствами.





