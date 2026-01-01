Микромед 2 3-20 inf микроскоп биологический

Тринокулярный микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста с дополнительными устройствами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26.12.2007 г) и в высших учебных заведениях.
Благодаря модульной конструкции микроскопа, его легко модернизировать, обновлять, использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью широкий спектр исследований в проходящем свете - методом темного поля и фазового контраста. Конструкция микроскопа позволяет работать по методу простой поляризации, для этого используется дополнительный анализатор, устанавливаемый в визуальную насадку, и поляризатор, устанавливаемый на коллектор.
Микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) спроектирован на оптическую длину тубуса «бесконечность». Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства с апертурной и полевой диафрагмами и слотом для устройства темного поля.
В комплект поставки микроскопа Микромед 2 (3-20 inf.) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований, рассчитанные на длину тубуса «бесконечность» – 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil.
По дополнительному заказу может быть поставлен объектив 60х/0.80. Объективы 40x/0.70 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.
Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений не теряется наводка на резкость. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.
Особенностью микроскопа Микромед 2 (3-20 inf.) является его осветительная система. Она устроена по схеме Кёлера. Использование схемы освещения по Кёлеру обеспечивает высокий уровень освещенности объекта исследования, что особенно важно для тринокулярного микроскопа с разделением светового потока. Схема Кёлера обеспечивает одновременное наблюдение в окуляры и запись файлов без переключения светового потока с оптического на цифровой канал с достаточным уровнем яркости в пространстве изображений. При этом достигается высокий контраст и детальность изображения при отсутствии затемнения краев поля зрения. Осветительная система микроскопа состоит из коллектора с полевой диафрагмой, конденсора Аббе и галогенной лампы с регулируемой яркостью. Блок питания осветителя встроен в основание микроскопа.
Микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) оснащен иммерсионным конденсором Аббе 0.90/1.25oil. При работе с масляной иммерсией его числовая апертура А=1.25. Конденсор центрируемый, имеет апертурную диафрагму и слот для установки дополнительного слайдера с устройством темного поля. Для удобства настройки освещения апертурная диафрагма имеет кольцо с цветной маркировкой значений апертур и увеличений используемых объективов. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм.
Микроскоп Микромед 2 (3-20 inf.) комплектуется тринокулярной визуальной насадкой. Насадка имеет независимый тубус для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра для вывода изображения на внешнее устройство и записи файлов. Конструкция микроскопа позволяет одновременно проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и использовать цифровой канал без переключения светового потока.
Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации с помощью крепления стандарта C-Mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений. Кроме того, с помощью крепления этого стандарта можно подсоединить к микроскопу не только специализированные видеоокуляры, но и фото или видео камеры самых разных типов, имеющие крепление для оптики C-Mount. Тубус имеет возможность подвижки вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов.
Видеоокуляр в комплект поставки микроскопа не входит, его можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.
Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте с максимальным ходом 8 мм. Фокусировочный механизм расположен в основании микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки, регулятор усилия хода и винтовой ограничитель. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 1 мкм. Плавность хода и отсутствие люфтов при фокусировке обеспечиваются применением прецизионного зубчато - реечного механизма.
Механический предметный столик микроскопа Микромед 2 (3-20 inf.) имеет размер 156 мм х 138 мм и позволяет перемещать исследуемый образец с помощью коаксиальных рукояток в диапазоне 76 мм x 54 мм в направлениях X и Y. Столик комплектуется съемным препаратоводителем.
Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, что гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют покрытие с антистатическими свойствами.
- Увеличение 40х - 1000х. С дополнительной оптикой 40х - 2000х.
- Оптическая система микроскопа скорректирована на бесконечность.
- Осветительная система Кёлера способствует яркому, детальному изображению без затемнений.
- Тринокулярная насадка микроскопа позволяет вести наблюдение в оптические окуляры и параллельно записывать файлы без переключения светового потока.
- Присоединение камеры по стандарту C-Mount использовать цифровые окулярные камеры различных типов и оптические адаптеры.
- Объективы с ахроматической коррекцией обеспечивают высокое качество изображения при записи фото и видео файлов.
- Исследования по методу светлого поля с дополнительными устройствами темного поля и фазового контраста.
- Конструкция микроскопа позволяет проводить исследования способом простой поляризации.
- Механизм грубой и тонкой фокусировки с регулятором усилия хода и фиксатором.
- Микроскоп имеет сертификат РОСЗДРАВНАДЗОРа и соответствуют стандартам медицинского оборудования для лабораторных и исследовательских работ.
Характеристики:
- Тип микроскопа Прямой
- Увеличение, крат 40-1000
- Увеличение с дополнительными окулярами, крат 40-2000
- Оптическая схема Бесконечность
- Объективы, в комплекте 4x/0.13, 10x/0.30, 40x/0.70, 100x/1.25 oil
- Объективы, дополнительно 60х/0.80
- Тип коррекции объективов Ахроматы, длина тубуса "бесконечность"
- Револьверное устройство На 4 объектива
- Тип визуальной насадки Тринокулярная
- Увеличение насадки, крат 1
- Диоптрийная настройка, дптр ±5, на левом тубусе
- Угол наклона визуальной насадки, град 30
- Угол поворота визуальной насадки, град 360
- Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм 48-75
- Окуляры, в комплекте WF 10/20 с удаленным зрачком
- Окуляры, дополнительно 16х/13, 20/11х, 10/18 со шкалой
- Посадочный диаметр окуляров, мм 23,2
- Крепление видеоокуляров C-Mount
- Увеличение адаптера, крат 1
- Ход механизма фокусировки, мм 8
- Величина хода тонкой фокусировки, мм/оборот 0,1
- Цена деления тонкой фокусировки, мкм 1
- Предметный столик, размер, мм 156х138
- Диапазон перемещения препарата, мм 76x54
- Система освещения Кёлер
- Конденсор светлого поля Иммерсионный, А= 0,9/1,25, центрируемый
- Апертурная диафрагма Есть
- Полевая диафрагма В коллекторе
- Возможность работы в поляризованном свете Есть
- Источник света, лампа галогеновая, В/Вт 12/20
- Источник питания, сеть переменного тока, В/Гц 220±22/50
- Размеры микроскопа, мм 360х450х190
- Масса микроскопа, кг 6,3