Микромед 1 1-20V микроскоп биологический

Описание

Монокулярный микроскоп Микромед 1 (вар.1-20V) - простой и доступный биологический микроскоп. Конструкция микроскопа позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью широкий спектр исследований в проходящем свете.

Микромед 1 (вар.1-20V) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с дополнительными конденсорами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г.), в высших и средних специальных учебных учреждениях.



Микроскоп спроектирован на длину тубуса 160 мм. Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярным тубусом и тубусом для окулярной камеры, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства с откидным держателем светофильтров. Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.

В комплект поставки микроскопа Микромед 1 (вар.1-20V) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований – 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу могут быть поставлены объективы 60х/0.85 и 20/0.4. Объективы 20/0.4, 40x/0.65 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.



Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений наводка на резкость не теряется. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.

Микроскоп снабжен визуальной насадкой поворотной конструкции, что делает микроскоп удобным для учебного процесса, особенно в ситуациях, когда наблюдение проводят несколько учащихся одновременно. Окулярный тубус имеет наклон 30 градусов, что способствует комфортной работе с микроскопом и меньшей утомляемости исследователя.



Микроскоп Микромед 1 (вар.1-20V) имеет высококачественную осветительную систему проходящего света на основе конденсора Аббе светлого поля с числовой апертурой А=1.25. Конденсор установлен в кронштейне с центрировочными винтами и снабжен регулируемой апертурной 10-ти лепестковой ирисовой диафрагмой. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм. Конденсор имеет откидной держатель для установки светофильтров. Фронтальная линза конденсора может быть выведена из хода лучей, это рекомендуется при работе с объективами 4х и 10х. Конденсор съемный, и может быть заменен на поставляемый по дополнительному заказу конденсор темного поля. Также в осветительную систему входит оптический коллектор и мощный светодиод белого света с регулируемой яркостью. Питание осветителя производится от входящего в комплект сетевого адаптера.

При отсутствии электрической сети и невозможности использовать осветитель микроскопа в комплекте предусмотрено дополнительное съемное зеркало. С его помощью можно осветить объект исследования естественным светом и продолжать исследования.



Микроскоп Микромед 1 (вар.1-20V) снабжен монокулярной визуальной насадкой с оптическим окулярным тубусом и независимым каналом визуализации. Последний предназначен для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра и вывода изображения на внешнее устройство для просмотра и записи файлов. Конструкция микроскопа позволяет одновременно проводить визуальное наблюдение через оптический окуляр, и использовать цифровой канал без переключения светового потока.

Установка окулярной камеры осуществляется с помощью резьбового крепления стандарта C-mount. Эта система крепления позволяет применять вместе с камерой дополнительные оптические адаптеры различных увеличений. Кроме того, с помощью крепления этого стандарта можно подсоединить к микроскопу не только специализированные окулярные камеры, но и камеры самых разных типов, имеющие крепление для оптики C-mount. Тубус имеет подвижку вдоль оптической оси для настройки точного соответствия фокусировки визуального и цифрового каналов.

Окулярная камера в базовый комплект поставки микроскопа не входит. Необходимую камеру всегда можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Безлюфтовое и плавное движение столика при фокусировке обеспечиваются использованием точного механизма на зубчатой рейке. Максимальный диапазон хода грубой и тонкой фокусировки 10 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 2 мкм. Механизм снабжен регулятором усилия хода и винтовым ограничителем перемещения. Конструкция механизма в сочетании с регулятором усилия фокусировки обеспечивает не только плавный ход и высокую точность настройки фокуса, но и предотвращает самопроизвольное опускание столика.



Механический двухкоординатный предметный столик микроскопа Микромед 1 (вар.1-20V) расположен под револьвером с объективами и имеет размер 125мм х 130 мм. Столик комплектуется накладным препаратоводителем и допускает перемещение образца во взаимно перпендикулярных направлениях в диапазоне 70 мм x 25 мм. Столик снабжен шкалами и нониусами с ценой деления 1 мм и 0,1 мм соответственно.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию. Штатив и основание изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Конструкция микроскопа гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют износостойкое покрытие с антистатическими свойствами. Компактная и эргономичная конструкция делает микроскоп Микромед 1 (вар.1-20V) легким в эксплуатации и позволяет ему занимать минимальное рабочее пространство.





