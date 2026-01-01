Микромед 1 1-20 микроскоп биологический

Описание

Монокулярный микроскоп Микромед 1 (вар.1-20) применяется в различных областях биологии для наблюдений и морфологических исследований, в медицине, ботанике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, службах охраны окружающей среды. Также он находит применение и в других областях науки для разнообразных исследований в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля с дополнительными конденсорами. Микроскоп рекомендован для диагностических исследований в больницах (рег. уд. № ФСЗ 2007/00554 от 26. 12. 2007 г.), в высших и средних специальных учебных учреждениях.



Микромед 1 (вар.1-20) наиболее простой и доступный микроскоп в линейке биологических микроскопов Микромед. Конструкция микроскопа позволяет использовать дополнительные устройства и проводить с их помощью широкий спектр исследований в проходящем свете.

Микроскоп Микромед 1 (вар.1-20) спроектирован на длину тубуса 160 мм. Оптическая система микроскопа включает в себя оптическую головку с окулярным тубусом, объективы на револьверном устройстве, коллектор и конденсор осветительного устройства с откидным держателем светофильтров. Микроскоп входит в линейку исследовательских микроскопов Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.



В комплект поставки микроскопа Микромед 1 (вар.1-20) входят объективы с ахроматической коррекцией для сухих исследований – 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 и объектив для исследований с масляной иммерсией 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу могут быть поставлены объективы 60х/0.85 и 20/0.4. Объективы 20/0.4, 40x/0.65 и 100x/1.25 oil имеют оправы с подпружиненными оптическими блоками, что препятствует повреждению оптики объектива и изучаемого образца.

Высокое оптическое качество объективов обеспечивает информативность и комфорт при исследованиях и отличное качество записываемых изображений. Все объективы парфокальны, поэтому при смене увеличений наводка на резкость не теряется. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 4 объектива, что позволяет наблюдателю быстро переходить к исследованиям с различными увеличениями.

Микроскоп снабжен монокулярной визуальной насадкой поворотной конструкции, что делает микроскоп удобным для учебного процесса, особенно в ситуациях, когда наблюдение проводят несколько учащихся одновременно.



Микроскоп Микромед 1 (вар.1-20) имеет высококачественную осветительную систему проходящего света на основе конденсора Аббе с числовой апертурой А=1.25 для работы в светлом поле. Конденсор установлен в кронштейне с центрировочными винтами и снабжен регулируемой апертурной 10-ти лепестковой ирисовой диафрагмой. Диапазон перемещения конденсора по высоте составляет 19 мм. Конденсор имеет откидной держатель для установки светофильтров. Фронтальная линза конденсора может быть выведена из хода лучей, это рекомендуется при работе с объективами малых увеличений - 4х и 10х. Конденсор съемный, и может быть заменен на поставляемые по дополнительному заказу конденсоры: иммерсионный темного поля с апертурой А=1,36-1,25 или сухой конденсор темного поля с апертурой А=0,9. Также в осветительную систему входит коллектор и галогенная лампа с регулируемой яркостью. Питание лампы осветителя производится от входящего в комплект сетевого адаптера 12 вольт.



Визуальная насадка может быть использована для установки цифровой окулярной камеры – видеоокуляра для вывода изображения на внешнее устройство и записи файлов. Камера устанавливается напрямую в окулярный тубус, диоптрийная подвижка тубуса может использоваться для настройки фокусировки камеры. Для установки окулярной камеры переходники не требуются - тубус имеет посадочное место широко распространенного установочного стандарта Ø23,2 мм. Этот позволяет применять множество различных типов камер. Окулярная камера в базовый комплект поставки микроскопа не входит. Необходимую камеру всегда можно выбрать и приобрести как в нашем интернет-магазине или салонах Вебер, так и у наших дилеров.



Фокусировка микроскопа осуществляется перемещением предметного столика по высоте. Безлюфтовое и плавное движение столика при фокусировке обеспечиваются использованием точного механизма на зубчатой рейке. Максимальный диапазон хода грубой и тонкой фокусировки 10 мм. Фокусировочный механизм расположен в штативе микроскопа и имеет коаксиальные рукоятки грубой и тонкой фокусировки. Цена деления шкалы тонкой фокусировки 2 мкм. Механизм снабжен регулятором усилия хода и винтовым ограничителем перемещения. Конструкция механизма в сочетании с регулятором усилия фокусировки обеспечивает не только плавный ход и высокую точность настройки фокуса, но и предотвращает самопроизвольное опускание столика.



Механический двухкоординатный предметный столик микроскопа Микромед 1 (вар.1-20) расположен под револьвером с объективами и имеет размер 125мм х 130 мм. Столик допускает перемещение образца во взаимно перпендикулярных направлениях в диапазоне 70 мм x 30 мм. Столик имеет шкалы и нониусы с ценой деления 1 мм и 0,1 мм соответственно. Столик комплектуется накладным препаратоводителем.

Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию. Штатив и основание изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава. Конструкция микроскопа гарантирует надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа имеют износостойкое покрытие с антистатическими свойствами. Компактная и эргономичная конструкция делает микроскоп Микромед 1 (вар.1-20) легким в эксплуатации и позволяет ему занимать минимальное рабочее пространство.





