Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп

Оптика микроскопа включает в себя широкопольные окуляры с десятикратным увеличением, обеспечивающие широкий угол обзора. Панкратический объектив позволяет плавно изменять кратность микроскопа, а не ступенчато. Предусмотрена грубая настройка резкости
Микроскоп Levenhuk подойдет для профессиональной работы часового мастера, ювелира, геолога, зоолога, ботаника, филателиста, нумизмата.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - бинокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 7-45 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм
- Окуляры WF10x/22 (2 шт.)
- Объектив панкратический 0,7x–4,5х
- Рабочее расстояние 235 мм
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Предметный столик размером ø95, с зажимами, матовая пластина, черно-белая двусторонняя пластин
- Диапазон перемещения предметного столика неподвижен
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Фокусировка грубая, диапазон регулировки 50 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В/50 Гц
- Тип лампы подсветки - верхняя: светодиод 3 Вт, нижняя: светодиод 2 Вт
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - комбинированное
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - для прикладных работ