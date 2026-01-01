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Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп
Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп
Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп
Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп
Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп
Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп
Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп

Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп

Levenhuk
Артикул: OLE-3419

Стереомикроскоп (бинокулярный ахромат) с панкратическим объективом и рабочим расстоянием 235 мм. Увеличение 7 - 45 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Верхняя и нижняя подсветка для наблюдений в проходящем и отраженном свете. Окулярная насадка наклонена под углом и вращается на 360°.

Описание

Оптика микроскопа включает в себя широкопольные окуляры с десятикратным увеличением, обеспечивающие широкий угол обзора. Панкратический объектив позволяет плавно изменять кратность микроскопа, а не ступенчато. Предусмотрена грубая настройка резкости

Микроскоп Levenhuk подойдет для профессиональной работы часового мастера, ювелира, геолога, зоолога, ботаника, филателиста, нумизмата.

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45°
  • Увеличение 7-45 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 30 мм
  • Окуляры WF10x/22 (2 шт.)
  • Объектив панкратический 0,7x–4,5х
  • Рабочее расстояние 235 мм
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Предметный столик размером ø95, с зажимами, матовая пластина, черно-белая двусторонняя пластин
  • Диапазон перемещения предметного столика неподвижен
  • Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
  • Фокусировка грубая, диапазон регулировки 50 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В/50 Гц
  • Тип лампы подсветки - верхняя: светодиод 3 Вт, нижняя: светодиод 2 Вт
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - комбинированное
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - для прикладных работ

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляры WF10x с наглазниками – 2 шт.
  • Панкратический объектив: 0,7x–4,5x
  • Предметный столик из матового стекла
  • Двусторонняя черно-белая пластина
  • Шнур питания с сетевым адаптером
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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