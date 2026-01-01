Levenhuk ZOOM 1B бинокулярный микроскоп

Артикул: OLE-3419

Стереомикроскоп (бинокулярный ахромат) с панкратическим объективом и рабочим расстоянием 235 мм. Увеличение 7 - 45 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Верхняя и нижняя подсветка для наблюдений в проходящем и отраженном свете. Окулярная насадка наклонена под углом и вращается на 360°.