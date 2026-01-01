Levenhuk Zeno Cash ZC4 микроскоп карманный для проверки денег

Артикул: OLE-3421

Портативное устройство с ультрафиолетовым и светодиодным освещением для определения подлинности банкнот . Увеличение 60 крат. Предусмотрен специальный зажим для совместной работы микроскопа со смартфоном или планшетом. В комплект входят три батарейки для питания подсветки. Резкость настраивается с помощью колеса грубой фокусировки.