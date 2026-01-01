Levenhuk Zeno Cash ZC10 микроскоп карманный для проверки денег

Артикул: OLE-3422

Портативное устройство с ультрафиолетовым и светодиодным освещением для определения подлинности банкнот в профессиональной сфере и в быту. Увеличение 60-100 крат. Питание подсветки от трех батареек (в комплект не входят). Микроскоп может быть закреплен на смартфоне или планшете для возможности фото- и видеосъемки. Изображение, увеличенное микроскопом, будет отображаться непосредственно на экране мобильного устройства