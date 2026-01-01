Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень

Описание

Камера устанавливается в окулярную трубку вместо окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля, что позволяет увидеть изображение микропрепарата на мониторе. Также с помощью камеры можно делать фотографии препаратов и снимать видео.

В комплект входит USB-кабель для соединения с ПК и питания камеры. Микроскоп совместим с Windows, Mac OS и Linux, для подключения необходим порт USB 2.0.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно).

Характеристики: