images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень

Levenhuk Rainbow D50L PLUS 2 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень

Levenhuk
Артикул: OLE-3090

Биологический микроскоп белого цвета для учебы укомплектован тремя объективами и линзой Барлоу. Увеличение 64 - 1280 крат. Микроскоп поставляется с цифровой камерой 2 Мпикс. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Окулярная насадка наклонена под углом 45°, ее можно поворачивать на 360°. Предметный столик снабжен зажимами. Прибор работает от сети переменного тока и от батареек АА (в комплект не входят). В комплекте микропрепараты и набор для опытов. 

Описание

Камера устанавливается в окулярную трубку вместо окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля, что позволяет увидеть изображение микропрепарата на мониторе. Также с помощью камеры можно делать фотографии препаратов и снимать видео. 

В комплект входит USB-кабель для соединения с ПК и питания камеры. Микроскоп совместим с Windows, Mac OS и Linux, для подключения необходим порт USB 2.0.

Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно).

Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка поворотная на 360°
  • Увеличение 40-800 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF16х
  • Объективы ахроматические 4х, 10х, 40хs (подпружиненный)
  • Револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик размером 90 х 90 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика 0-11 мм по вертикали
  • Конденсор - N.A. 0,65
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка грубая
  • Линза Барлоу 2х
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители)
  • Число мегапикселей камеры - 0,3
  • Возможность записи видео - есть
  • Место использования камеры - окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра
  • Способ экспозиции - ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого - авто/ручной
  • Контроль экспозиции - авто/ручной
  • ПО, драйверы -  LevenhukLite
  • Программные возможности - размер изображения, яркость, время выдержки
  • Выход - USB 2.0
  • Системные требования  - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Источник питания камеры - через USB-кабель
  • Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
  • Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - комбинированная
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебный
  • Цвет - белый
  • Корпус - металл
  • Размеры - 18×40,5×27 см
  • Вес - 3,36 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Объективы: 4х, 10х и 40хs
  • Окуляр WF16х
  • Линза Барлоу 2x
  • Предметный столик с зажимами
  • Диск с диафрагмами
  • Конденсор
  • Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
  • Сетевой адаптер
  • Пластиковый кейс
  • Набор для опытов Levenhuk K50
  • Цифровая камера 2 Мпикс
  • ПО (программа Levenhuk)
  • USB-кабель
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Набор для опытов Levenhuk K50:

  • Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир»
  • Пинцет
  • Инкубатор для артемии
  • Микротом
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией (морским рачком)
  • 5 готовых образцов и 5 чистых предметных стекол
  • Пипетка
  • Пылезащитный чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Мацей Дакович
Мацей Дакович
Амира Фриц
Амира Фриц
Хо Фань
Хо Фань
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.