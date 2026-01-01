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Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень
Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень

Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень

Levenhuk
Артикул: OLE-3073

Биологический микроскоп белого цвета для учебы. Увеличение 40 - 400 крат. Микроскоп поставляется с цифровой камерой 0,3 Мпикс. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Окулярная насадка наклонена под углом 45°. Предметный столик снабжен зажимами. Прибор работает от сети переменного тока и от батареек АА ( в комплект не входят). Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). В комплекте микропрепараты и набор для опытов. 

Описание

Камера устанавливается в окулярную трубку вместо окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля, что позволяет увидеть изображение микропрепарата на мониторе. Также с помощью камеры можно делать фотографии препаратов и снимать видео. 

В комплект входит USB-кабель для соединения с ПК и питания камеры. Микроскоп совместим с Windows, Mac OS и Linux, для подключения необходим порт USB 2.0.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка фиксированная (неповоротная)
  • Увеличение 40-400 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры WF10х
  • Объективы 4х, 10х, 40х
  • Револьверное устройство на три объектива
  • Предметный столик размером 90 х 90 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения предметного столика 0-15 мм по вертикали
  • Конденсор - N.A. 0,65
  • Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
  • Фокусировка грубая
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители)
  • Число мегапикселей камеры - 0,3
  • Возможность записи видео - есть
  • Место использования камеры - окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра
  • Способ экспозиции - ERS (электронная моментальная фотография)
  • Баланс белого - авто/ручной
  • Контроль экспозиции - авто/ручной
  • ПО, драйверы -  LevenhukLite
  • Программные возможности - размер изображения, яркость, время выдержки
  • Выход - USB 2.0
  • Системные требования  - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
  • Источник питания камеры - через USB-кабель
  • Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
  • Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - комбинированная
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих
  • Назначение - школьные/учебный
  • Цвет - белый
  • Размеры - 23×15×37 см
  • Вес - 1,53 кг

Комплектация

  • Микроскоп
  • Объективы: 4х, 10х и 40х
  • Окуляр WF10х
  • Предметный столик с зажимами
  • Диск с диафрагмами
  • Конденсор
  • Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
  • Сетевой адаптер (питание 220 В, 50 Гц)
  • Набор для опытов Levenhuk K50
  • Цифровая камера 0,3 Мпикс
  • ПО (программа Levenhuk)
  • USB-кабель
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Набор для опытов Levenhuk K50:

  • Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир»
  • Пинцет
  • Инкубатор для артемии
  • Микротом
  • Флакон с дрожжами
  • Флакон со смолой для изготовления препаратов
  • Флакон с морской солью
  • Флакон с артемией (морским рачком)
  • 5 готовых образцов и 5 чистых предметных стекол
  • Пипетка
  • Пылезащитный чехол

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