Levenhuk Rainbow D2L 0,3 Мпикс микроскоп Moonstone\Лунный камень

Камера устанавливается в окулярную трубку вместо окуляра и подключается к компьютеру при помощи USB-кабеля, что позволяет увидеть изображение микропрепарата на мониторе. Также с помощью камеры можно делать фотографии препаратов и снимать видео.
В комплект входит USB-кабель для соединения с ПК и питания камеры. Микроскоп совместим с Windows, Mac OS и Linux, для подключения необходим порт USB 2.0.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка фиксированная (неповоротная)
- Увеличение 40-400 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF10х
- Объективы 4х, 10х, 40х
- Револьверное устройство на три объектива
- Предметный столик размером 90 х 90 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика 0-15 мм по вертикали
- Конденсор - N.A. 0,65
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка грубая
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители)
- Число мегапикселей камеры - 0,3
- Возможность записи видео - есть
- Место использования камеры - окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра
- Способ экспозиции - ERS (электронная моментальная фотография)
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - авто/ручной
- ПО, драйверы - LevenhukLite
- Программные возможности - размер изображения, яркость, время выдержки
- Выход - USB 2.0
- Системные требования - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
- Источник питания камеры - через USB-кабель
- Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
- Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - комбинированная
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - школьные/учебный
- Цвет - белый
- Размеры - 23×15×37 см
- Вес - 1,53 кг