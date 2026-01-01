Levenhuk Rainbow 50L PLUS микроскоп Amethyst\Аметист

Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка поворотная на 360°
- Увеличение 40-800 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры WF16х
- Объективы ахроматические 4х, 10х, 40хs (подпружиненный)
- Револьверное устройство на три объектива
- Предметный столик размером 90 х 90 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения предметного столика 0-11 мм по вертикали
- Конденсор - N.A. 0,65
- Диафрагма - диск с диафрагмами (6 отверстий)
- Фокусировка грубая
- Линза Барлоу 2х
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В/50 Гц или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте)
- Тип лампы подсветки - светодиод 3–3,2 В (нижний и верхний осветители)
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - комбинированная
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих
- Назначение - школьные/учебный
- Цвет - фиолетовый
- Корпус - металл
- Размеры - 18×40,5×27 см
- Вес - 3,24 кг