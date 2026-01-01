Levenhuk Rainbow 50L микроскоп Lime\Лайм

Артикул: OLE-3083

Биологический микроскоп салатового цвета для учебы укомплектован тремя объективами и линзой Барлоу. Увеличение 40 - 800 крат. Револьверная насадка на три объектива. Верхняя и нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Окулярная насадка наклонена под углом 45°, ее можно поворачивать на 360°. Предметный столик снабжен зажимами. Прибор работает от сети переменного тока и от батареек АА (в комплект не входят). Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). В комплекте микропрепараты и набор для опытов.