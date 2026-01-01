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Levenhuk MED PHС1600KLED микроскоп лабораторный
Levenhuk MED PHС1600KLED микроскоп лабораторный

Levenhuk MED PHС1600KLED микроскоп лабораторный

Levenhuk
Артикул: OLE-3577

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с "бесконечной" планахроматической оптикой и тринокулярной насадкой. На вертикулярный визуальный канал можно установить цифровую камеру (в комплект не входит). Увеличение 40 - 1600 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Возможность работы в очках, коррекция диоптрий на обоих тубусах, грубая и точная фокусировка.

Описание

Микроскоп применяется для самых разных сфер науки: медицины, фармацевтики, криминалистики, биохимии, сельского хозяйства и проч. Микроскоп также подходит для обучения студентов вузов.

Эту модель можно дооснастить дополнительными компонентами, такими как фазово-контрастный конденсор, конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации – в базовую комплектацию эти принадлежности не входят. 

 Характеристики:
  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка тип Зидентопфа, поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1600 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 30 мм
  • Окуляры 10x/20 мм, с удаленным зрачком 10 мм (2 шт.)
  • Объективы планахроматические, высокого контраста, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-76 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 188x145 мм, механический двухкоординатный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 76/54 мм
  • Конденсор -центрируемый Аббе N.A. 1,25, с регулировкой по высоте, слотом для установки темнопольной и фазовой вставки (тип крепления – «ласточкин хвост»)
  • Диафрагма - полевая, апертурная
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и точная (0,001 мм); диапазон перемещения: 22 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220±22 В, 50 Гц 
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Освещение по Кёлеру
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Тринокулярная насадка
  • Объективы планахроматические, высокого контраста, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
  • Окуляры 10x/20 мм с удаленным зрачком (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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