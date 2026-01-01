Levenhuk MED PHС1600KLED микроскоп лабораторный

Артикул: OLE-3577

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с "бесконечной" планахроматической оптикой и тринокулярной насадкой. На вертикулярный визуальный канал можно установить цифровую камеру (в комплект не входит). Увеличение 40 - 1600 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Возможность работы в очках, коррекция диоптрий на обоих тубусах, грубая и точная фокусировка.