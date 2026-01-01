Levenhuk MED PHС1600KLED микроскоп лабораторный

Микроскоп применяется для самых разных сфер науки: медицины, фармацевтики, криминалистики, биохимии, сельского хозяйства и проч. Микроскоп также подходит для обучения студентов вузов.
Эту модель можно дооснастить дополнительными компонентами, такими как фазово-контрастный конденсор, конденсор темного поля (сухой или масляный), устройство простой поляризации – в базовую комплектацию эти принадлежности не входят.
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка тип Зидентопфа, поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1600 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм
- Окуляры 10x/20 мм, с удаленным зрачком 10 мм (2 шт.)
- Объективы планахроматические, высокого контраста, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 48-76 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 188x145 мм, механический двухкоординатный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 76/54 мм
- Конденсор -центрируемый Аббе N.A. 1,25, с регулировкой по высоте, слотом для установки темнопольной и фазовой вставки (тип крепления – «ласточкин хвост»)
- Диафрагма - полевая, апертурная
- Фокусировка коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и точная (0,001 мм); диапазон перемещения: 22 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220±22 В, 50 Гц
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Освещение по Кёлеру
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
- Назначение - лабораторные/медицинские