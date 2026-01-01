Levenhuk MED P1000LED-2 микроскоп лабораторный

Микроскоп применяется для самых разных сфер науки: медицины, фармацевтики, криминалистики, биохимии, сельского хозяйства и проч. Микроскоп также подходит для обучения студентов вузов.
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - бинокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка тип Зидентопфа
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры 10x/20 мм, с удаленным зрачком (2 шт.)
- Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 140x132 мм, механический двухкоординатный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 76/50 мм
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25, с регулировкой по высоте и слотом для установки темнопольной вставки (тип крепления – «под винт»)
- Диафрагма - апертурная
- Фокусировка коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и точная (0,002 мм); диапазон перемещения: 25 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220±22 В, 50 Гц
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
- Назначение - лабораторные/медицинские