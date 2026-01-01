images
images
Levenhuk MED P1000LED-2 микроскоп лабораторный
Levenhuk MED P1000LED-2 микроскоп лабораторный

Levenhuk MED P1000LED-2 микроскоп лабораторный

Levenhuk
Артикул: OLE-3579

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с "бесконечной" планахроматической оптикой и бинокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Возможность работы в очках, коррекция диоптрий на обоих тубусах, грубая и точная фокусировка.

Описание

Микроскоп применяется для самых разных сфер науки: медицины, фармацевтики, криминалистики, биохимии, сельского хозяйства и проч. Микроскоп также подходит для обучения студентов вузов.

 Характеристики:
  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка тип Зидентопфа 
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры 10x/20 мм, с удаленным зрачком (2 шт.)
  • Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 140x132 мм, механический двухкоординатный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 76/50 мм
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25, с регулировкой по высоте и слотом для установки темнопольной вставки (тип крепления – «под винт»)
  • Диафрагма - апертурная
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (с механизмом регулировки жесткости) и точная (0,002 мм); диапазон перемещения: 25 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220±22 В, 50 Гц 
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Бинокулярная насадка
  • Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
  • Окуляры 10x/20 мм с удаленным зрачком (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Как сделать КРУТЫЕ ФОТО без фотошопа
Семинар по студийному оборудованию. Фотофестиваль &quot;Два крыла&quot;
Семинар по студийному оборудованию. Фотофестиваль "Два крыла"
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.