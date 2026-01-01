Levenhuk MED P1000LED-2 микроскоп лабораторный

Артикул: OLE-3579

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с "бесконечной" планахроматической оптикой и бинокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Возможность работы в очках, коррекция диоптрий на обоих тубусах, грубая и точная фокусировка.