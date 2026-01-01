Levenhuk MED P1000KLED-60 микроскоп лабораторный

Микроскоп применяется для самых разных сфер науки: медицины, фармацевтики, криминалистики, биохимии, сельского хозяйства и проч. Микроскоп также подходит для обучения студентов вузов.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка неповоротная, с настройкой фокуса
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм
- Окуляры 10x/22 мм (2 шт.)
- Объективы планахроматические NIS60, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный); парфокальная высота: 60 мм
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 47-78 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 230x150 мм, с препаратоводителем, без выдвижной рейки
- Диапазон перемещения предметного столика 78/54 мм
- Конденсор - центрируемый Аббе N.A. 1,25
- Диафрагма - полевая, апертурная
- Фокусировкакоаксиальная, грубая и точная (0,002 мм); диапазон перемещения: 30 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220±22 В, 50 Гц
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Встроенный ЖК-экран, эко-режим, освещение по Кёлеру
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
- Назначение - лабораторные/медицинские