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Levenhuk MED P1000KLED-60 микроскоп лабораторный
Levenhuk MED P1000KLED-60 микроскоп лабораторный

Levenhuk MED P1000KLED-60 микроскоп лабораторный

Levenhuk
Артикул: OLE-3580

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с планахроматической оптикой ( парфокальная высота объективов составляет 60 мм) и тринокулярной насадкой. На вертикулярный визуальный канал можно установить цифровую камеру (в комплект не входит). Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на 5 объективов. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Возможность работы в очках, коррекция диоптрий на обоих тубусах, грубая и точная фокусировка.

Описание

Микроскоп применяется для самых разных сфер науки: медицины, фармацевтики, криминалистики, биохимии, сельского хозяйства и проч. Микроскоп также подходит для обучения студентов вузов.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка неповоротная, с настройкой фокуса
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 30 мм
  • Окуляры 10x/22 мм (2 шт.)
  • Объективы планахроматические NIS60, скорректированные на бесконечность: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный); парфокальная высота: 60 мм
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 47-78 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 230x150 мм, с препаратоводителем, без выдвижной рейки
  • Диапазон перемещения предметного столика 78/54 мм
  • Конденсор - центрируемый Аббе N.A. 1,25
  • Диафрагма - полевая, апертурная
  • Фокусировкакоаксиальная, грубая и точная (0,002 мм); диапазон перемещения: 30 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220±22 В, 50 Гц 
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Встроенный ЖК-экран, эко-режим, освещение по Кёлеру
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Микроскоп Levenhuk MED P1000KLED-60
  • Стойка микроскопа с основанием
  • Тринокулярная насадка
  • Объективы ахроматические: 4x; 10x; 40x; 100x (масляный)
  • Окуляры 10x/20 мм с удаленным зрачком - 2 шт.
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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