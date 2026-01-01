Levenhuk MED D35T микроскоп цифровой тринокулярный

Описание

Важная особенность бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы и эпи-флуоресцентные осветители.



Камера работает совместно с компьютером, для подключения используется USB-кабель ( в комплекте). При помощи специальной программы для обработки снимков (диск в комплекте) можно корректировать размер, яркость и контрастность изображения, менять время выдержки, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения).

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Характеристики: