Levenhuk MED D35T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Важная особенность бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы и эпи-флуоресцентные осветители.
Комплектная цифровая камера не требует подключения к компьютеру, управлять ею можно прямо со встроенного ЖК-экрана. 5-мегапиксельный сенсор позволяет снимать фото в высоком качестве, записывать плавные видео с хорошей кадровой частотой, а также выводить картинку с микроскопа в режиме реального времени. Камера совместима с дополнительными устройствами – наушниками, клавиатурой, компьютером, телевизором и другими. Для сохранения записей можно использовать внутреннюю память камеры или дополнительные карты памяти.
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.
Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360° с делителем светового потока
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка)
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.)
- Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 5 объективов
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Предметный столик размером 180х160 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 80/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
- Подсветка галогенная
- Регулировка яркости - есть
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - 12 В/30 Вт, переменный ток 85–230 В
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Дополнительно - коллектор, освещение по Келеру
- Число мегапикселей камеры - 5
- Чувствительный элемент - 1/2,5
- Размер пикселя - 2,2х2,2 мкм
- Чувствительность - 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность видеозаписи - есть
- Кадровая частота - 15
- Место использования - третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - авто/ручной
- ПО, драйверы - Android 5.1 (многоязычный)
- Программные возможности - измерения, яркость, анализ частиц и др.
- Выход - USB 2.0 (2 шт.), miniHDMI, Wi-Fi, слот карты памяти TF
- Источник питания камеры - постоянный ток 12 В/2 A; через сетевой адаптер
- ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
- Встроенная память: 4 ГБ
- Возможность подключения другого оборудования - карты памяти microSD до 32 ГБ; монитор/телевизор с HDMI-разъемом; флеш-накопитель, компьютерная мышь, клавиатура с USB-разъемом; наушники 3,5 мм
- Фото - *.jpg
- Видео - 1080p, *.3gp
- Максимальное разрешение - 2048х1536 пикс
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для професионалов, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 61×45×28 см
- Вес - 11,74 кг