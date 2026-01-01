Levenhuk MED D30T микроскоп цифровой тринокулярный

Важная особенность бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы и эпи-флуоресцентные осветители. В данной модели микроскопа предусмотрен специальный слот для установки поляризаторов.
Тринокулярная насадка вращается на 360° и имеет стандартное разделение на визуальную часть и окулярную трубку для установки цифровой камеры. Есть делитель светового потока. Бинокулярный блок для классических наблюдений отклонен на 30°, что повышает комфорт при длительной работе с микроскопом. Третья окулярная трубка расположена вертикально.
Камера работает совместно с компьютером, для подключения используется USB-кабель ( в комплекте). При помощи специальной программы для обработки снимков (диск в комплекте) можно корректировать размер, яркость и контрастность изображения, менять время выдержки, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения).
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.
Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360°, с делителем светового поля
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка)
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
- Объективы полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4х, 10х, 40хs, 60хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на 5 объективов
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Предметный столик размером 180х160 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 80/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
- Подсветка светодиодная
- Регулировка яркости - есть
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - 3 Вт, с дополнительной линзой
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Дополнительно - коллектор, освещение по Келеру
- Число мегапикселей камеры - 10
- Чувствительный элемент - 1/2,3
- Размер пикселя - 1,67х1,67 мкм
- Чувствительность - 0,31 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность видеозаписи - есть
- Кадровая частота - 3,3@3584x2748; 11@1792x1374; 38@896x684
- Динамический диапазон - 65,2 dB
- Место использования - третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм
- Спектральный диапазон - 380–650 нм
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - 0,4–2000 мс
- ПО, драйверы - LevenhukLite
- Программные возможности - размер изображения, яркость, время выдержки
- Выход - USB 2.0
- Системные требования - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
- Источник питания камеры - через USB-кабель
- Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
- Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
- Максимальное разрешение - 3584x2748 пикс
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для професионалов, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 62×35×28 см
- Вес - 10,68 кг