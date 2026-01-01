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Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Levenhuk MED D30T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Levenhuk
Артикул: OLE-3105

Лабораторный тринокулрный микроскоп с "бесконечными" полупланахроматическими объективами и цифровой камерой 5 МП и ЖК-экраном. Увеличение 40 - 1000 крат. Оптика с антигрибковым покрытием. Револьверная насадка на 5 объективов. Светодиодная подсветка с дополнительной линзой, возможность настройки освещения по Келеру. Окулярная насадка с делителем светового потока вращается на 360°. Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). 

Описание

Важная особенность бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы и эпи-флуоресцентные осветители. В данной модели микроскопа предусмотрен специальный слот для установки поляризаторов.

Тринокулярная насадка вращается на 360° и имеет стандартное разделение на визуальную часть и окулярную трубку для установки цифровой камеры. Есть делитель светового потока. Бинокулярный блок для классических наблюдений отклонен на 30°, что повышает комфорт при длительной работе с микроскопом. Третья окулярная трубка расположена вертикально.

Комплектная цифровая камера не требует подключения к компьютеру, управлять ею можно прямо со встроенного ЖК-экрана. 5-мегапиксельный сенсор позволяет снимать фото в высоком качестве, записывать плавные видео с хорошей кадровой частотой, а также выводить картинку с микроскопа в режиме реального времени. Камера совместима с дополнительными устройствами – наушниками, клавиатурой, компьютером, телевизором и другими. Для сохранения записей можно использовать внутреннюю память камеры или дополнительные карты памяти.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. 

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
  • Насадка поворотная на 360°, с делителем светового поля
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка)
  • Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
  • Объективы полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4х, 10х, 40хs, 60хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на 5 объективов
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Предметный столик размером 180х160 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 80/50 мм
  • Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой 
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости - есть
  • Источник питания 100–240 В
  • Тип лампы подсветки - 3 Вт, с дополнительной линзой 
  • Светофильтры - синий, желтый, зеленый
  • Дополнительно - коллектор, освещение по Келеру
  • Число мегапикселей камеры - 5
  • Чувствительный элемент - 1/2,5
  • Размер пикселя - 2,2х2,2 мкм
  • Чувствительность - 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность видеозаписи - есть
  • Кадровая частота - 15
  • Место использования - третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм
  • Баланс белого - авто/ручной
  • Контроль экспозиции - авто/ручной
  • ПО, драйверы -  Android 5.1 (многоязычный)
  • Программные возможности - измерения, яркость, анализ частиц и др.
  • Выход - USB 2.0 (2 шт.), miniHDMI, Wi-Fi, слот карты памяти TF
  • Источник питания камеры - постоянный ток 12 В/2 A; через сетевой адаптер
  • ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
  • Встроенная память: 4 ГБ
  • Возможность подключения другого оборудования - карты памяти microSD до 32 ГБ; монитор/телевизор с HDMI-разъемом; флеш-накопитель, компьютерная мышь, клавиатура с USB-разъемом; наушники 3,5 мм
  • Фото - *.jpg
  • Видео - 1080p, *.3gp
  • Максимальное разрешение  - 2048х1536 пикс
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования -  светлое поле
  • Уровень пользователя - для професионалов, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские
  • Размеры - 62×46×28 см
  • Вес - 11,54 кг

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Тринокулярная поворотная на 360° насадка
  • Объективы полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием
  • Окуляры широкопольные: WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Предохранитель (2 шт.)
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Пылезащитный чехол
  • Цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном
  • Сетевой шнур для питания камеры
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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