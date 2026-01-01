Levenhuk MED D25T микроскоп цифровой тринокулярный

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.
Камера работает совместно с компьютером, для подключения используется USB-кабель ( в комплекте). При помощи специальной программы для обработки снимков (диск в комплекте) можно корректировать размер, яркость и контрастность изображения, менять время выдержки, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения).
Микроскоп передает картинку высокого качества, позволяет вести наблюдения в светлом и темном поле, поддерживает масляную иммерсию и настройку освещения по методу Келера.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360° с делителем светового потока
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
- Объективы планахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Межзрачковое расстояние 55-75 мм
- Предметный столик размером 140х140 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 75/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
- Подсветка галогеновая
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - 6 В/20 Вт, переменный ток 85–230 В
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Дополнительно - коллектор, освещение по Келеру, конденсор темного поля (масляный)
- Число мегапикселей камеры - 5,1
- Чувствительный элемент - 1/2,5
- Размер пикселя - 2,2х2,2 мкм
- Чувствительность - 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность видеозаписи - есть
- Кадровая частота - 7@2592x1944; 27@1280x960; 90@640x480
- Динамический диапазон - 66 dB
- Место использования - третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм
- Спектральный диапазон - 380–650 нм
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - 0,294–2000 мс
- ПО, драйверы - LevenhukLite
- Программные возможности - размер изображения, яркость, время выдержки
- Выход - USB 2.0
- Системные требования - Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), macOS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM
- Источник питания камеры - через USB-кабель
- Фото - *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др.
- Видео - запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше)
- Максимальное разрешение - 2048х1536 пикс
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - темное поле, светлое поле
- Уровень пользователя - для професионалов, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 58×36×34 см
- Вес - 8,48 кг