Levenhuk MED D25T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Описание

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. С помощью ПО корректируется размер, яркость, контрастность, гамму, резкость и насыщенность изображения, меняется время выдержки и баланс белого, проводится калибровка камеры с объективами, можно измерить образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения). Также программа позволяет проводить анализ частиц.

Камера работает совместно с компьютером, для подключения используется USB-кабель ( в комплекте). При помощи специальной программы для обработки снимков (диск в комплекте) можно корректировать размер, яркость и контрастность изображения, менять время выдержки, проводить калибровку камеры с объективами, измерять образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения).

Микроскоп передает картинку высокого качества, позволяет вести наблюдения в светлом и темном поле, поддерживает масляную иммерсию и настройку освещения по методу Келера.

Характеристики: