Levenhuk MED D10T микроскоп цифровой тринокулярный

Описание

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.

В комплекте есть цифровая камера 5,1 Мпикс, ее возможности – съемка отдельных фотографий, запись видеороликов, передача картинки на внешний экран в реальном времени. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков.

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Характеристики: