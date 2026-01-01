Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. С помощью ПО корректируется размер, яркость, контрастность, гамму, резкость и насыщенность изображения, меняется время выдержки и баланс белого, проводится калибровка камеры с объективами, можно измерить образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения). Также программа позволяет проводить анализ частиц.
В комплекте есть цифровая камера 5 Мпикс. Изображение с объектива микроскопа выводится на встроенный ЖК-экран, поэтому для использования камеры не требуется дополнительное оборудование. Камера может работать с разными аксессуарами: клавиатурой, наушниками, внешним монитором, картами памяти. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков.
Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Характеристики:
- Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Предметный столик размером 125х130 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 70/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (30 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - светодиод 5 Вт
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Число мегапикселей камеры - 5,1
- Чувствительный элемент - 1/2,5
- Размер пикселя - 2,2х2,2 мкм
- Чувствительность - 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
- Возможность видеозаписи - есть
- Кадровая частота - 15
- Место использования - третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм
- Баланс белого - авто/ручной
- Контроль экспозиции - авто/ручной
- ПО, драйверы - Android 5.1 (многоязычный
- Программные возможности - измерения, яркость, анализ частиц и др.
- Выход - USB 2.0 (2 шт.), miniHDMI, Wi-Fi, слот карты памяти TF
- Источник питания камеры - постоянный ток 12 В/2 A; через сетевой адаптер
- ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
- Встроенная память: 4 ГБ
- Возможность подключения другого оборудования - карты памяти microSD до 32 ГБ; монитор/телевизор с HDMI-разъемом; флеш-накопитель, компьютерная мышь, клавиатура с USB-разъемом; наушники 3,5 мм
- Фото - *.jpg
- Видео - 1080p, *.3gp
- Максимальное разрешение - 2048х1536 пикс
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 57×38×26 см
- Вес - 6,66 кг