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Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный
Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Levenhuk
Артикул: OLE-3096

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и тринокулярной насадкой поставляется в комплекте с цифровой камерой с разрешением 5 МП и ЖК-экраном. Увеличение 40 - 1000 крат. Ахроматическая оптика с антигрибковым покрытием. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 30° и вращается на 360°. Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). 

Описание

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. С помощью ПО корректируется размер, яркость, контрастность, гамму, резкость и насыщенность изображения, меняется время выдержки и баланс белого, проводится калибровка камеры с объективами, можно измерить образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения). Также программа позволяет проводить анализ частиц.

В комплекте есть цифровая камера 5 Мпикс. Изображение с объектива микроскопа выводится на встроенный ЖК-экран, поэтому для использования камеры не требуется дополнительное оборудование. Камера может работать с разными аксессуарами: клавиатурой, наушниками, внешним монитором, картами памяти. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков. 

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа цифровые, световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на четыре объектива
  • Предметный столик размером 125х130 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 70/50 мм
  • Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (30 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 100–240 В
  • Тип лампы подсветки - светодиод 5 Вт 
  • Светофильтры - синий, желтый, зеленый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Число мегапикселей камеры - 5,1
  • Чувствительный элемент - 1/2,5
  • Размер пикселя - 2,2х2,2 мкм
  • Чувствительность - 0,53 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм
  • Возможность видеозаписи - есть
  • Кадровая частота - 15
  • Место использования - третья окулярная трубка микроскопа 23,2 мм
  • Баланс белого - авто/ручной
  • Контроль экспозиции - авто/ручной
  • ПО, драйверы -  Android 5.1 (многоязычный
  • Программные возможности - измерения, яркость, анализ частиц и др.
  • Выход - USB 2.0 (2 шт.), miniHDMI, Wi-Fi, слот карты памяти TF
  • Источник питания камеры - постоянный ток 12 В/2 A; через сетевой адаптер
  • ЖК-экран: 9,4 дюйма, цветной, сенсорный;
  • Встроенная память: 4 ГБ
  • Возможность подключения другого оборудования - карты памяти microSD до 32 ГБ; монитор/телевизор с HDMI-разъемом; флеш-накопитель, компьютерная мышь, клавиатура с USB-разъемом; наушники 3,5 мм
  • Фото - *.jpg
  • Видео - 1080p, *.3gp
  • Максимальное разрешение  - 2048х1536 пикс
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские
  • Размеры - 57×38×26 см
  • Вес - 6,66 кг

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Тринокулярная поворотная на 360° насадка
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) с антигрибковым покрытием
  • Окуляры широкопольные: WF10x/18 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Предохранитель (2 шт.)
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Пылезащитный чехол
  • Цифровая камера 5 Мпикс с ЖК-экраном
  • Сетевой шнур для питания камеры
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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