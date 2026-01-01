Levenhuk MED D10T LCD микроскоп цифровой тринокулярный

Описание

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. С помощью ПО корректируется размер, яркость, контрастность, гамму, резкость и насыщенность изображения, меняется время выдержки и баланс белого, проводится калибровка камеры с объективами, можно измерить образцы или отдельные структуры (доступно несколько единиц измерения). Также программа позволяет проводить анализ частиц.

В комплекте есть цифровая камера 5 Мпикс. Изображение с объектива микроскопа выводится на встроенный ЖК-экран, поэтому для использования камеры не требуется дополнительное оборудование. Камера может работать с разными аксессуарами: клавиатурой, наушниками, внешним монитором, картами памяти. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков.

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Характеристики: