Levenhuk MED А1000КLED-2 микроскоп лабораторный

Артикул: OLE-3578

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и бинокулярной насадкой для работы в светлом поле в проходящем свете. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Возможна настройка высоты взора.Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Окулярная насадка наклонена под углом.