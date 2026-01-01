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Levenhuk MED А1000КLED-2 микроскоп лабораторный
Levenhuk MED А1000КLED-2 микроскоп лабораторный

Levenhuk MED А1000КLED-2 микроскоп лабораторный

Levenhuk
Артикул: OLE-3578

Лабораторный микроскоп (бинокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и бинокулярной насадкой для работы в светлом поле в проходящем свете. Увеличение 40 - 1000 крат. Револьверная насадка на четыре объектива. Возможна настройка высоты взора.Светодиодная подсветка с регулировкой яркости, возможность использования метода Кёлера. Окулярная насадка наклонена под углом. 

Описание

Микроскоп применяется в сферах биотехнологий, криминалистики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, фармацевтики и многих других. Может использоваться в научных целях, для обучения студентов вузов и диагностики.

 Характеристики:
  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло
  • Насадка тип Зидентопфа, поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 30 мм
  • Окуляры 10x/20 мм (2 шт.)
  • Объективы ахроматические: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
  • Револьверное устройство на 4 объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Диоптрийная коррекция ±5 D
  • Предметный столик размером 142x132мм, механический двухкоординатный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/50 мм
  • Конденсор -Аббе N.A. 1,25 с  держателем фильтра
  • Диафрагма - полевая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая и точная (0,001 мм), диапазон перемещения: 24 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 220 В 
  • Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
  • Освещение по Кёлеру, выдвижной коллектор на салазках
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
  • Назначение - лабораторные/медицинские

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Бинокулярная насадка
  • Объективы ахроматические: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
  • Окуляры 10x/20 мм (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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