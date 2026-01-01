Levenhuk MED А1000КLED-2 микроскоп лабораторный

Микроскоп применяется в сферах биотехнологий, криминалистики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, фармацевтики и многих других. Может использоваться в научных целях, для обучения студентов вузов и диагностики.
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - бинокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло
- Насадка тип Зидентопфа, поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм
- Окуляры 10x/20 мм (2 шт.)
- Объективы ахроматические: 4x/0,1; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (масляный)
- Револьверное устройство на 4 объектива
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Диоптрийная коррекция ±5 D
- Предметный столик размером 142x132мм, механический двухкоординатный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 75/50 мм
- Конденсор -Аббе N.A. 1,25 с держателем фильтра
- Диафрагма - полевая
- Фокусировка коаксиальная, грубая и точная (0,001 мм), диапазон перемещения: 24 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 220 В
- Тип лампы подсветки - светодиод 3 Вт
- Освещение по Кёлеру, выдвижной коллектор на салазках
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
- Назначение - лабораторные/медицинские