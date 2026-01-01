Levenhuk MED 35T микроскоп тринокулярный

Важная особенность бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы и эпи-флуоресцентные осветители.
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.
Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360° с делителем светового потока
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 30 мм (бинокулярная насадка); 23,2 мм (третья вертикальная трубка)
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/22 мм (2 шт.)
- Объективы планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный)
- Револьверное устройство на 5 объективов
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Предметный столик размером 180х160 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 80/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
- Подсветка галогенная
- Регулировка яркости - есть
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - 12 В/30 Вт, переменный ток 85–230 В
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Дополнительно - коллектор, освещение по Келеру
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для професионалов, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 62×36×28 см
- Вес - 10,6 кг