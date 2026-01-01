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Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный
Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный
Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный
Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный
Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный
Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный
Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный

Levenhuk MED 30B микроскоп бинокулярный

Levenhuk
Артикул: OLE-3104

Лабораторный бинокулярный микроскоп с "бесконечными" полупланахроматическими объективами. Увеличение 40 - 1000 крат. Оптика с антигрибковым покрытием. Револьверная насадка на 5 объективов. Светодиодная подсветка с дополнительной линзой, возможность настройки освещения по Келеру. Окулярная насадка с делителем светового потока отклонена на 30° и вращается на 360°. Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). 

Описание

Важная особенность бесконечной оптической системы заключается в том, что она позволяет устанавливать в оптический путь микроскопа между объективами и окулярным тубусом любые дополнительные компоненты. К ним можно отнести поляризаторы и эпи-флуоресцентные осветители. В данной модели микроскопа предусмотрен специальный слот для установки поляризаторов.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. 

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
  • Насадка поворотная на 360°, с делителем светового поля
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 30 мм 
  • Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
  • Объективы полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4х, 10х, 40хs, 60хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на 5 объективов
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Предметный столик размером 180х160 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 80/50 мм
  • Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой 
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
  • Подсветка светодиодная
  • Регулировка яркости - есть
  • Источник питания 100–240 В
  • Тип лампы подсветки - 3 Вт, с дополнительной линзой 
  • Светофильтры - синий, желтый, зеленый
  • Дополнительно - коллектор, освещение по Келеру
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования -  светлое поле
  • Уровень пользователя - для професионалов, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские
  • Размеры - 58×35×28,5 см
  • Вес - 9,98 кг

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Бинокулярная поворотная на 360° насадка
  • Объективы полупланахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 60xs, 100xs (масляный) с антигрибковым покрытием
  • Окуляры широкопольные: WF10x/22 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Предохранитель (2 шт.)
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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