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Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный
Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный
Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный
Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный
Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный
Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный
Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный

Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный

Levenhuk
Артикул: OLE-3097

Лабораторный микроскоп (тринокулярный ахромат) с тринокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Оптика с антигрибковым покрытием. Револьверная насадка на четыре полупланахроматические объектива. Галогенная подсветка, возможность настройки освещения по Келеру,  есть делитель светового потока. Окулярная насадка наклонена под углом 30° и вращается на 360°. Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (покупаются отдельно). 

Описание

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. 

Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - тринокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
  • Насадка поворотная на 360° с делителем светового потока
  • Угол наклона окулярной насадки 30° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
  • Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
  • Объективы полупланахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на четыре объектива
  • Межзрачковое расстояние - 55 - 75 мм
  • Предметный столик размером 140х140 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 75/50 мм
  • Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
  • Подсветка галогеновая
  • Источник питания 100–240 В
  • Тип лампы подсветки - 6 В/20 Вт, переменный ток 85–230 В
  • Светофильтры - синий, желтый, зеленый
  • Коллектор, освещение по Келеру
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
  • Назначение - лабораторные/медицинские
  • Размеры - 58×36×34 см
  • Вес - 7,28 кг

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Тринокулярная поворотная на 360° насадка
  • Объективы полупланахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) с антигрибковым покрытием
  • Окуляры широкопольные: WF10x/18 мм с антигрибковым покрытием (2 шт.)
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Предохранитель (2 шт.)
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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