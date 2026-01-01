Levenhuk MED 20T микроскоп тринокулярный

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.
Микроскоп Levenhuk используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - тринокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360° с делителем светового потока
- Угол наклона окулярной насадки 30°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 23,2 мм
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
- Объективы полупланахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Межзрачковое расстояние - 55 - 75 мм
- Предметный столик размером 140х140 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 75/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм), с зубчато-реечным механизмом
- Подсветка галогеновая
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - 6 В/20 Вт, переменный ток 85–230 В
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Коллектор, освещение по Келеру
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для опытных, для профессионалов
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 58×36×34 см
- Вес - 7,28 кг