Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.
Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки.
Микроскоп несовместим с цифровыми камерами Levenhuk.
Характеристики:
- Тип микроскопа световые/оптические, биологические
- Тип насадки - монокулярные
- Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
- Насадка поворотная на 360°
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40-1000 крат
- Диаметр окулярной трубки - 21 мм (внутренний), 26 мм (внешний, с резьбой)
- Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
- Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
- Револьверное устройство на четыре объектива
- Межзрачковое расстояние 48-75 мм
- Предметный столик размером 125х130 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
- Диапазон перемещения предметного столика 70/50 мм
- Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
- Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
- Диафрагма - ирисовая
- Фокусировка коаксиальная, грубая (30 мм) и точная (0,002 мм)
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 100–240 В
- Тип лампы подсветки - светодиод 5 Вт
- Светофильтры - синий, желтый, зеленый
- Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
- Расположение подсветки - нижнее
- Метод исследования - светлое поле
- Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
- Назначение - лабораторные/медицинские
- Размеры - 48,5×38,5×24 см
- Вес - 4,68 кг