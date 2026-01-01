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Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный
Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный
Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный
Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный
Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный
Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный
Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный

Levenhuk MED 10M микроскоп монокулярный

Levenhuk
Артикул: OLE-3095

Лабораторный микроскоп (монокулярный ахромат) с ахроматической оптикой и монокулярной насадкой. Увеличение 40 - 1000 крат. Ахроматическая оптика с антигрибковым покрытием. Револьверная насадка на четыре объектива. Нижняя светодиодная подсветка с регулировкой яркости питается от сети. Окулярная насадка наклонена под углом 45° и вращается на 360°. Микроскоп используется для научно-исследовательской или медицинской лаборатории, подходит для проведения сложных наблюдений в светлом поле.

Описание

Широкопольные окуляры дают 10-кратное увеличение, оснащены диоптрийной коррекцией. При наблюдениях можно применять масляную иммерсию (используется 100-кратный объектив). Настройка резкости производится вращением ручек грубой и точной фокусировки.

Двухкоординатный предметный столик снабжен препаратоводителем, помогающим установить образцы под объективом микроскопа. Под столиком находится конденсор Аббе с ирисовой диафрагмой. В специальный держатель можно устанавливать светофильтры для повышения контрастности передаваемой картинки. 

Микроскоп несовместим с цифровыми камерами Levenhuk. 

 Характеристики:

  • Тип микроскопа световые/оптические, биологические
  • Тип насадки - монокулярные
  • Материал оптики - оптическое стекло с антигрибковым покрытием
  • Насадка поворотная на 360°
  • Угол наклона окулярной насадки 45° 
  • Увеличение 40-1000 крат
  • Диаметр окулярной трубки - 21 мм (внутренний), 26 мм (внешний, с резьбой)
  • Окуляры широкопольные с диоптрийной коррекцией WF 10х/18 мм (2 шт.)
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40хs, 100хs (масляный)
  • Револьверное устройство на четыре объектива
  • Межзрачковое расстояние 48-75 мм
  • Предметный столик размером 125х130 мм, механический двуслойный, с препаратоводителем
  • Диапазон перемещения предметного столика 70/50 мм
  • Диоптрийная коррекция окуляров - ±5D
  • Конденсор - Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Диафрагма - ирисовая
  • Фокусировка коаксиальная, грубая (30 мм) и точная (0,002 мм)
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 100–240 В
  • Тип лампы подсветки - светодиод 5 Вт 
  • Светофильтры - синий, желтый, зеленый
  • Диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов)
  • Расположение подсветки - нижнее
  • Метод исследования - светлое поле
  • Уровень пользователя - для начинающих, для опытных
  • Назначение - лабораторные/медицинские
  • Размеры - 48,5×38,5×24 см
  • Вес - 4,68 кг

Комплектация

  • Стойка микроскопа с основанием
  • Монокулярная поворотная на 360° насадка
  • Объективы ахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный) с антигрибковым покрытием
  • Окуляр широкопольный: WF10x/18 мм с антигрибковым покрытием
  • Конденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра
  • Фильтры: синий, зеленый, желтый
  • Флакон с иммерсионным маслом
  • Предохранитель (2 шт.)
  • Сетевой шнур питания для микроскопа
  • Пылезащитный чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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