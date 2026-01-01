Levenhuk LabZZ M4 микроскоп стерео

Стереоскопический микроскоп Levenhuk LabZZ M4 подходит для изучения крупных объектов. В микроскоп удобно наблюдать монеты, минералы, образцы пород, насекомых и растения. ДЛя снижения нагрузки на зрения предусмотрена бинокулярная насадка. чтобы можно было смотреть обоими глазами одновременно. Объектив один и дает двукратное увеличение. Кратность микроскопа с комплектными аксессуарами составляет 40х. Широкое поле зрения оптики позволяет изучать протяженные объекты.
Характеристики:
- Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
- Тип насадки - бинокулярные
- Материал оптики - полимерное оптическое стекло
- Насадка фикированная (неповоротная)
- Угол наклона окулярной насадки 45°
- Увеличение 40 крат
- Окуляры WF20x 2 шт
- Объективы 2х
- Диаметр окулярной трубки 23,2 мм
- Рабочее расстояние 75 мм
- Межзрачковое расстояние 50-75 мм
- Предметный столик диаметром 50 мм, с зажимами
- Диапазон перемещения неподвижный
- Фокусировка грубая
- Диапозон регулировки 35 мм
- Подсветка светодиодная
- Источник питания 2 батарейки АА
- Расположение подсветки - верхняя
- Уровень пользователя - для детей