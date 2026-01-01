Levenhuk LabZZ M4 микроскоп стерео

Описание

Стереоскопический микроскоп Levenhuk LabZZ M4 подходит для изучения крупных объектов. В микроскоп удобно наблюдать монеты, минералы, образцы пород, насекомых и растения. ДЛя снижения нагрузки на зрения предусмотрена бинокулярная насадка. чтобы можно было смотреть обоими глазами одновременно. Объектив один и дает двукратное увеличение. Кратность микроскопа с комплектными аксессуарами составляет 40х. Широкое поле зрения оптики позволяет изучать протяженные объекты.

Характеристики: