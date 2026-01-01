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Levenhuk LabZZ M4 микроскоп стерео
Levenhuk LabZZ M4 микроскоп стерео
Levenhuk LabZZ M4 микроскоп стерео

Levenhuk LabZZ M4 микроскоп стерео

Levenhuk
Артикул: OLE-2884

Детский стереомикроскоп для изучения объемных объектов. Увеличение до 40 крат. Рабочее расстояние 75 мм. Бинокулярная насадка. Широкоугольные окуляры и большое поле зрения. Регулировка межзрачкого расстояния. Оснащен верхней светодиодной подсветкой (для работы подсветки требуются 2 батарейки АА (в комплект не входят). Предметный столик снабжен металлическими зажимами. Микроскоп совместим с цифровыми камерами Levenhuk (устанавливаются в окулярную трубку вместо окуляра)

Описание

Стереоскопический микроскоп Levenhuk LabZZ M4 подходит для изучения крупных объектов. В микроскоп удобно наблюдать монеты, минералы, образцы пород, насекомых и растения.  ДЛя снижения нагрузки на зрения предусмотрена бинокулярная насадка. чтобы можно было  смотреть обоими глазами одновременно. Объектив один и дает двукратное увеличение. Кратность микроскопа с комплектными аксессуарами составляет 40х. Широкое поле зрения оптики позволяет изучать протяженные объекты.

Характеристики:

  • Тип микроскопа стереоскопические/инструментальные
  • Тип насадки - бинокулярные
  • Материал оптики - полимерное оптическое стекло
  • Насадка фикированная (неповоротная)
  • Угол наклона окулярной насадки 45°
  • Увеличение 40 крат
  • Окуляры WF20x 2 шт
  • Объективы 2х
  • Диаметр окулярной трубки 23,2 мм
  • Рабочее расстояние 75 мм
  • Межзрачковое расстояние 50-75 мм
  • Предметный столик диаметром 50 мм, с зажимами
  • Диапазон перемещения неподвижный
  • Фокусировка грубая
  • Диапозон регулировки 35 мм
  • Подсветка светодиодная
  • Источник питания 2 батарейки АА
  • Расположение подсветки - верхняя
  • Уровень пользователя - для детей

Комплектация

  • Микроскоп
  • Окуляры WF20x – 2 шт.
  • Чехол
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

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